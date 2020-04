Covid-19: Près de Caen, l'usine PSA met en place un protocole sanitaire renforcé

L'usine PSA de Cormelles-le-Royal, près de Caen (Calvados) entend assurer la sécurité de l'ensemble de ses salariés. A l'arrêt depuis l'annonce du confinement elle a mis en place un protocole sanitaire renforcé et se dit prête dans l'éventualité d'un redémarrage de sa production.

C'est un document important que la direction de l'usine PSA de Cormelles-le-Royal a présenté à ses managers et aux représentants des salariés: un protocole sanitaire renforcé destiné à anticiper une éventuelle reprise de l'activité.

Présentation du protocole renforcé chez PSA - Direction PSA

L'usine caennaise qui s'étend sur 80.000m2 est à l'arrêt depuis l'annonce du confinement. Depuis quelques jours une cinquantaine des 1200 salariés, des volontaires ou spécialistes participent à la maintenance nécessaire sur ce site , et procèdent aux delà des mesures de protection de base, à la mise en place du plan sanitaire renforcé,validé par la direction , les organisations syndicales et la médecine du travail.

Plus d'une centaine de règles ont été validées

"Ce sont des mesures restrictives et très rigoureuses qui ont été validées "explique le directeur du site Thierry Guidevaux:

Prise de température à chaque entrée sur le site, port du masque et de lunettes de protection obligatoires, accès aux vestiaires rigoureusement surveillés, pauses décalées afin d'éviter les croisements entre salariés, claviers des consoles numériques filmés et nettoyés heure par heure, ou encore marquage au sol....

Protocole sanitaire PSA - Direction PSA

Des brigades sanitaires internes composées de managers, assureront le contrôle du respect des règles et l'accompagnement des salariés avec des circuits plus lents pour ceux qui découvriront la nouvelle organisation.

Protocole sanitaire renforcé - PSA

Des salariés qui sont informéS régulièrement de l'évolution de la situation : par un appel de leur chef d'équipe tous les vendredi, un numéro vert, ou une lettre hebdomadaire. Tous ont d'ailleurs reçus un mail leur présentant en détail ce protocole.

Les représentants des salariés sont unanimes: "c'est un plan très sérieux qui atteint un niveau d'excellence" reconnait Dominique Jaquot, du syndicat FO, " je n'avait jamais vu l'usine comme elle est aujourd'hui, une usine plutôt rassurante", exprime pour sa part Gilbert Huyghe secrétaire du CSSCT , la commission santé, sécurité et conditions de travail pour SIA GSEA.

On ne reprendra que si le marché repart

Tous l'assurent la reprise éventuelle de la production ne se fera que parce que ce protocole validé aussi par un audit externe cinq sur cinq a été mis en place. Il pourra être modifié et évoluer en fonction des besoins . "Ce plan se met en place pour un temps long" confirme le responsable des ressources humaines Laurent Morival . Pour l'heure aucune date n'a été fixée. "Sans clients et sans reprise du marché, on ne pourra pas repartir" conclut Thierry Guidevaux