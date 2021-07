Covid-19 : qui produit encore des masques ou du gel hydroalcoolique en Lorraine ?

Souvenez-vous : en mars 2020, la France se confine pour la première fois, de nombreuses entreprises cessent leur activité. Certaines décident alors de bouleverser leur organisation pour produire des articles de protection contre le coronavirus. Un an et demi plus tard, certaines ont abandonné et repris leur activité à temps plein. Mais d'autres continuent de produire ces objets qui font toujours partie de notre quotidien. Petit tour d'horizon en Lorraine.

Des masques "made in Lorraine"

La première urgence, dès mars 2020 : fabriquer des masques. De nombreuses couturières en ont fabriqué, en tissu, pour le grand public. Mais très vite, la pénurie de masques chirurgicaux s'est déclarée dans le milieu médical. Dodo, fabricant des célèbres couettes à Saint-Avold (Moselle), en a produit de mars à mai. Elle a ensuite repris une activité normale au moment du déconfinement. Davy Dao, créateur nancéien de jeans, a même ouvert une usine de 70 salariés pour répondre à une commande du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Dans le Pays haut, Jean-Luc Doucet, lui, a carrément bouleversé son projet à Longlaville, dans les anciens locaux des aciéries de Longwy, le bâtiment des Soufflantes. Début 2020, il pensait y créer un biogarden, pour proposer aux habitants n'ayant pas de jardin d'y faire leurs potagers à l'abri. Mais l'appel d'Emmanuel Macron à ne plus dépendre des marchés asiatiques pour se fournir en protections l'a convaincu. Il crée alors Family Concept : une usine de masques chirurgicaux 100% français (machines, matières premières et main d'œuvre). Il emploie aujourd'hui 12 salariés, et a produit jusqu'à un million de masques par jour. Le rythme aujourd'hui est de 350.000 masques quotidiens. Mais Jean-Luc Doucet développe aussi des masques à haute valeur ajoutée : une gamme de masques virucides, imprégnés d'acide citrique, un produit naturel et sans conséquences sur l'homme, est déjà commercialisée. Il travaille désormais sur un masque qui changerait de couleur quand il a été en contact avec le virus de la Covid-19, espéré pour fin 2022.

Le marché, il est là ! Il y a de la place pour nous, nouveaux fabricants français

Seul bémol, pour Jean-Luc Doucet aujourd'hui : le manque de soutien de l'Etat français. Une commande de 25 millions de masques lui a permis de se lancer, mais depuis, l'immense majorité des masques commandés par les administrations françaises viennent de Chine. "Les chiffres sont là : avant la crise sanitaire, la France consommait 40 millions de masques par semaine pour le monde médical, et 85% provenaient d'Asie. Aujourd'hui encore, 95% sont importés. Il faut convaincre l'administration française que nous fabriquons des produits de haute qualité", martèle Jean-Luc Doucet.

Visières et parois en plexiglas

Autre produit "phare" de cette crise sanitaire : les vitres ou hygiaphones en plastique. De nombreuses entreprises lorraines, et même des artisans menuisiers, en proposent encore aujourd'hui.

Les visières également, ont été très demandées dès le début du premier confinement : le collectif Visières Solidaires de Moselle en a fabriqué 40.000 pour les distribuer aux dentistes et infirmières, ainsi que dans les Ehpad du département. Si la production s'est arrêtée à l'été 2020 ici, le collectif national continue d'en envoyer dans d'autres pays.

Du gel hydroalcoolique produit... dans une brasserie !

Lui est toujours bien visible à l'entrée des magasins ou des lieux de loisirs : le gel hydroalcoolique. En Moselle, des fabriques de produits médicaux ont adapté leurs capacités de production, comme Juva Santé à Forbach ou Lehning à Sainte-Barbe (Moselle). Les usines de cosmétiques se sont concentrées sur la fabrication de ce gel, comme Elysée à Forbach, ou Lorcos à Lunéville. Plus étonnant, la brasserie de Champigneulles, près de Nancy, a réutilisé l'alcool récupéré lors de la conception de ses bières sans alcool, pour fabriquer du gel.

Les fabricants de liquide pour cigarettes électroniques aussi, se sont lancées dans la solution hydroalcoolique : Gaïa Trend, à Rohrbach-les-Bitche, et Millésime à Jouy-aux-Arches. Dès le premier confinement en mars 2020, les deux gérants de Millésime, Florent Nicolas et Bernard Titeux, ont décidé de fabriquer de la solution hydroalcoolique, et ont investi dans une machine aux normes. Ils ont produit, au plus fort de la crise, entre quatre et cinq tonnes de liquide, et recevaient 200 appels par jour pour des commandes. Aujourd'hui, ils ont réduit la cadence : la demande est bien moindre. La société continue à en produire un peu, histoire d'écouler son stock de 500.000 étiquettes commandées pour l'étiquetage de ses flacons.