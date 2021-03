Vannes et Quimper se retrouvent parmi les 30 villes moyennes les plus dynamiques de France selon le palmarès Mytraffic- Villes de France. Selon le classement, elles ont mieux résisté à la crise sanitaire.

Covid-19 : Quimper et Vannes dans le top 30 des villes moyennes les plus dynamiques de France

Quimper (25e) et Vannes (9e) apparaissent dans le top 30 des villes moyennes les plus dynamiques de France, celles qui ont le mieux résisté à la crise sanitaire depuis mars 2020 selon le palmarès Mytraffic - Villes de France, dévoilé ce lundi par France Info. L'étude précise que 25 de ces villes sont administrées par des maires qui sont en places depuis au moins 7 ans. Comme David Robo à Vannes, il est maire depuis 10 ans. Ce n'est pas le cas de Quimper, qui a vu Isabelle Assih succéder à Ludovic Jolivet en juin dernier.

Les trois premières villes au palmarès sont Villefranche-sur-Saône, Chambéry et Pau. Mytraffic a comptabilisé les passages dans plus de 180 zones de centres de villes moyennes entre mars 2020 et janvier 2021. Le palmarès met en valeur cinq facteurs de réussite :

la reconcentration des activités (lutte contre les logements vacants au centre ville, maintien des services publics, interdiction des installations commerciale en périphérie...)

équilibre entre accessibilité au centre-ville et piétonnisation

rénovation du patrimoine historique

management volontariste

tissu de commerçants proactifs

Le maire de Vannes, David Robo, estime que le dynamisme de la préfecture du Morbihan est dû au patrimoine historique, aux grands événements gratuits et au marché, "l'un des plus beau marché de France" selon le classement de TF1, alors que le centre-ville est de plus en plus piéton, avec moins de parkings. Les transports en commun seront gratuits en mai.