Covid-19 : "situation préoccupante" pour 2022 dans les stations thermales du Béarn et de Bigorre

Après deux années 2020 et 2021 compliquées économiquement à cause de la crise sanitaire, les stations thermales de Béarn et Bigorre enregistrent du retard dans les réservations avant le lancement de la saison 2022, avec la crainte d'une fréquentation une nouvelle fois trop basse.

Le thermalisme est en mal de curistes depuis deux ans et le début de la crise sanitaire. La progression de l'épidémie et les mesures de restriction pour l'enrayer ont mis un coup à l'économie de ce secteur important pour les territoires du sud-ouest : les Hautes-Pyrénées comptent sept stations thermales et le Béarn trois, toutes font face à une chute vertigineuse de la fréquentation, avec moins de public sur ces deux dernières années cumulées qu'en un an habituellement, et des réservations qui ne décollent pas pour la saison 2022.

En 2021, les 113 établissements thermaux de France ont reçu 326 000 curistes selon le Conseil national des établissements thermaux. C'est une baisse de 43,5% par rapport à 2019, la dernière année avant le covid. Les établissements ont été à nouveau fermés l'an dernier pendant de longs mois, de janvier à mai en raison du confinement. Et la situation était déjà dramatique en 2020. "On a enregistré un perte d'activité de 70% de qui représente plus d'un million et demi d'euros perdus" explique Marie-Hélène Blanque, la directrice des thermes de Bagnères-de-Bigorre.

Réservations en berne

Ce qui inquiète le plus les professionnels du secteur c'est que la saison 2022 qui doit s'ouvrir dès le mois prochain ne s'annonce pas bien pour l'instant, avec un important retard dans les réservations, de l'ordre de 40 % dans les stations béarnaises et bigourdane. "Pour 2022 on est dans l'expectative" souffle Marie-Hélène Blanque. "La fréquentation est très moyenne et les réservations trop modestes, en retard par rapport à un rythme normal, donc la situation reste quand même préoccupante".

La clientèle la plus âgée qui représentait une partie importante des curistes dans les Pyrénées est en fait réticente à revenir. Une frilosité que ressentent les professionnels du secteur comme Alain Laguère, président des thermes d'Argelès-Gazost : "il y a des réticences, des gens qui retardent les réservations pour voir si on va sortir de tout ça. Mais moi je reste quand même optimiste parce que les réservations avancent un peu".

Il faut aussi dire que les conditions d'accès aux établissement thermaux sont restreintes avec un régime spécifique proche du pass sanitaire : il faut soit une vaccination complète soit un test PCR négatif de moins de 72 heures, confirmé ensuite par deux autotests par semaine.