Suite aux dernières annonces de Jean Castex, les boutiques des galeries du Carrefour Amiens Nord, Hyper U et Intermarché d'Abbeville et Auchan de Mers doivent fermer leurs portes ce vendredi soir. Elles rejoignent les magasins des Géant Glisy et Auchan Dury. Les supermarchés restent eux ouverts.

Covid-19 : six galeries marchandes de la Somme obligées de fermer

À partir de ce samedi, les boutiques des centres commerciaux de plus de 10 000 m² devront fermer dans la Somme. Une mesure annoncée par Jean Castex jeudi soir et qui a pour but de freiner la propagation du Covid-19.

Dans le département, quatre nouvelles galeries marchandes sont concernées : Carrefour d'Amiens Nord, Hyper U et Intermarché d'Abbeville et Auchan de Mers-les-Bains. Elles rejoignent les magasins des Géant Glisy et Auchan Dury, fermés depuis la fin du mois de janvier car leurs surfaces dépassent les 20 000 m².

Les supermarchés de ces centres commerciaux continuent de fonctionner normalement, tout comme les pharmacies et les services publics. Les boutiques fermées ne peuvent pas mettre en place de vente en Click and Collect. Pour l'instant, aucune date de fin précise n'a été communiquée par la préfecture.