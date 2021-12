Covid-19 : en Sarthe, les traiteurs face à des annulations de commandes en cascade

Les traiteurs sarthois à nouveau impactés par la crise du Covid-19. Les traditionnelles commandes passées par les entreprises pour des événements de fin d'année sont annulées à tour de bras. "Sur ces 15 derniers jours, 90% des réceptions d'entreprises ont été décommandées" en Sarthe, explique Mickaël Doire, président de l'organisation professionnelle des bouchers-charcutiers-traiteurs du département.

Des annulations qui s'expliquent par deux facteurs : la cinquième vague du Covid-19 et l'arrivée du variant Omicron. Mickael Coudray, directeur opérationnel d'une plateforme logistique chez Alliance PR, entreprise spécialisée dans les pièces de rechange de voitures à Voivres-lès-le-Mans, raconte : "Si un cas du variant Omicron s'était déclaré dans les 72h après la réception, tout le monde, y compris les gens vaccinés, aurait dû être confiné. L'entreprise aurait donc été fermée pendant plus d'une dizaine de jours, et on ne peut pas se le permettre". Alliance PR a donc dû, à contrecœur, reporter à l'an prochain la soirée prévue au MMArena pour sa centaine de salariés, pour fêter les cinq ans de l'entreprise.

Nous avons 70% de nos commandes en entreprise annulées sur les 15 premiers jours de décembre"

Pour le traiteur décommandé par la société de Mickael Coudray, il ne s'agit pas de la seule annulation : "70% de nos réceptions en entreprise sur les 15 premiers jours de décembre sont décommandées, ce qui représente une perte d'un peu plus de 50.000 euros", explique Étienne Poirier, directeur du groupe Lerouge - Au cœur des saveurs situé au Mans. "J'avais cru comprendre du discours de nos hommes politiques qu'il fallait apprendre à vivre avec ce virus, donc j'avais embauché dès septembre huit salariés en CDI pour faire face à la reprise", précise le chef d'entreprise. Aujourd'hui, ses employés ont donc beaucoup moins de travail à cause de ces annulations, sans compter "la soixantaine d'extras que nous n'allons pas pouvoir faire travailler" début décembre.

Un appel à l'aide lancé à l'État

Et si le groupe Lerouge - Au cœur des saveurs a "les reins solides" financièrement, Étienne Poirier demande à "être indemnisé au prorata de mes pertes. Je ne demande pas à gagner de l'argent, mais juste à pouvoir conserver ma structure et mon équipe jusqu'à ce que la reprise se fasse correctement", plaide-t-il. L'État "pourrait déjà jouer sur les charges. On ne demande pas à ce que tout soit remboursé à 100% mais ça nous rendrait service", abonde Mickaël Doire, président de l'organisation professionnelle des bouchers-charcutiers-traiteurs de la Sarthe.

Au niveau national, quelque 430 réceptions pour plus de 150.000 couverts ont été annulées ces derniers jours, engendrant une perte de chiffre d'affaires de 6,9 millions d'euros selon l'association Les Traiteurs de France, qui regroupe 37 professionnels du secteur.