Covid-19 : très sollicités, les agents de la Cpam sont "épuisés"

Ils font partie de ceux qui sont le plus sollicités depuis le début de l'épidémie de Covid-19 : les agents de la CPAM, usés au bout de presque deux ans de crise sanitaire, avec en plus l'explosion des contaminations liées au variant Omicron. Ils ont à gérer les cas contacts des personnes contaminées et tous les arrêts maladie.

Depuis le début de la crise, 380 à 400 CDD pour le contact tracing

"Les collègues sont épuisés", selon Grégory Lenglet, élu au comité social et économique, au CSE, de la CPAM de Loire-Atlantique. "Ça fait deux ans qu'on est dans la gestion de la crise. Donc là, on a quand même les services d'accueil physique, l'accueil téléphonique, les techniciens, les collègues qui traitent les indemnités journalières et les services des supports informatiques et des RH qui sont vraiment dans le jus depuis un moment". Et avec le variant Omicro qui a fait exploser les cas, ça s'est encore compliqué. "Oui, parce que il y a beaucoup plus d'arrêts à traiter", poursuit Grégory Lenglet qui fait partie de la CFDT. "Il y a beaucoup plus de sollicitations, ce qui est logique parce qu'il y a des arrêts dérogatoires qu'il faut traiter. Il y a les contrats à préparer aussi. Parce que quand on fait une brigade Covid-19 avec 100 collègues qui doivent répondre au téléphone, aller rechercher, casser les chaînes de contamination, il faut les recruter. Et c'est pour les techniciens du service RH qui n'ont pas eu de renforts. Je crois que, depuis le début de la crise, on a dû avoir 380 ou 400 CDD pour gérer cette activité là."

Sur 25.000 appels, seulement 8.000 réponses

L'autre conséquence, c'est que c'est devenu très compliqué de joindre la Sécu. "Rien que la semaine dernière, on a reçu 25.000 appels", détaille Kevin Moisdon, délégué CGT à la CPAM 44. "Et on n'a pu en traiter que 8.000". D'ailleurs, dans le message au début de chaque appel, il est demandé de privilégier les contacts en passant par le site internet Ameli.fr. Sauf que, pour les mails, "le délais de réponse est de six mois", selon le syndicaliste. Et pour obtenir ses indemnités pour un arrêt maladie quand on est dans une situation particulière, par exemple quand on a plusieurs employeurs, ou alors quand on est assistante maternelle, "il faut patienter deux mois".

Des incivilités et parfois de la violence

Si ça bouchonne, c'est parce que les agents de la Cpam, en télétravail quatre jours par semaine, sont très sollicités mais aussi parce que l'accueil physique est fermé, toujours à cause du Covid-19. Il faut absolument prendre rendez-vous. Mais des assurés viennent quand même sur place pour obtenir des réponses, parfois en ayant le Covid-19, et ils n'ont que des vigiles face à eux. "Il y a beaucoup d'incivilités et parfois même de la violence", poursuit Kevin Moisdon.

C'est démoralisant

Tout ça mis bout à bout, c'est usant pour les agents assurent les deux représentants syndicaux : "On n'arrive plus à répondre à la demande des assurés, c'est ça qui est dramatique. C'est démoralisant". La preuve, le fort taux de grévistes lors de la journée de mobilisation pour de meilleurs salaires du 13 décembre, 48%, en Loire-Atlantique. "On a eu des mercis mais ce n'est pas suffisant", pour Grégory Lenglet. Une nouvelle journée de grève est prévue ce mardi.