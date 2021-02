Covid-19 : trois centres commerciaux fermés dans l'Eure

Après l'annonce par le Premier ministre Jean Castex la fermeture des grands centres commerciaux depuis dimanche 31 janvier pour endiguer la pandémie de Covid-19, on connaît désormais les établissements concernés dans l'Eure. Il s'agit de la galerie marchande de Carrefour Grand Évreux à Guichainville, celle de Cora à Evreux et celle de Leclerc à Menneval.

Ces trois centres commerciaux totalisent chacun une surface commerciale utile de plus de 20.000 mètres carrés, c'est à dire une "surface totale comprenant les surfaces de vente, les bureaux et les réserves, sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs mitoyens avec les parties privatives, et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties communes. La surface est prise en compte indépendamment des interdictions d’accès au public" selon le décret du 30 janvier 2021 publié au Journal officiel.

Dans ces trois centres commerciaux, les magasins d'alimentation et les pharmacies restent ouverts.