Covid 19 : un marché fermé pour non-respect des règles sanitaires dans les Côtes-d'Armor

Les gestes barrières sont toujours d'actualité, rappelle la Préfecture des Côtes-d'Armor. Elle estime qu'ils n'ont pas été respéctés sur le marché de producteur de Quemper-Guezennec.

Dans un communiqué, la Préfecture affirme : "Les marchés du département, qu’ils soient permanents ou estivaux, attirent de nombreux visiteurs et peuvent constituer des lieux propices à l’émergence de foyers de contamination si les gestes « barrières » ne sont pas strictement respectés"

15 jours de fermeture, le temps de revoir le protocole sanitaire

Le représentant de l'Etat estime que les règles n'ont pas été respectées sur ce marché des producteurs et créateurs locaux à deux reprises : "Compte tenu des manquements aux règles sanitaires constatés dans l’organisation de ce marché les 24 et 31 juillet derniers, le Préfet des Côtes d’Armor a décidé, par arrêté en date du 5 août 2020, d’interdire temporairement la tenue de ce marché pour une période de 15 jours. Les marchés prévus les vendredis 7 et 14 août prochains ne pourront donc pas être organisés".

La Préfecture demande aux organisateurs de revoir le protocole sanitaire "dans l’objectif de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire et de protéger la population".