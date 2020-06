Covid-19 : retard à l'allumage pour les entreprises de pyrotechnie très impactées par la crise en Auvergne

C’est une bombe. Mais pas celle que manipule habituellement Hugo Bertrandon, c'est plutôt la déflagration qui menace son entreprise de pyrotechnie. 2B Evènements Ciel est installée à Veyre-Monton, et tire habituellement 200 feux d’artifice par an.

Les feux sont au rouge

A moins d'un mois du 14 juillet, ce devrait être le coup de feu. Mais il n'en est rien. C'est plutôt le pétard mouillé. "A l'heure actuelle on n'a que deux validations pour le 13 et le 14 juillet alors que normalement on en fait 40 sur deux jours" s'inquiète l'un des deux associés de l'entreprise. Malgré l'assouplissement des contraintes sanitaires, "il faut respecter la distanciation sociale et la responsabilité repose sur les épaules de l'organisateur qui ne prendra pas le risque je pense".

Hugo Bertrandon dirigeant de la société 2B Evènements Ciel à Veyre-Monton

Car ce sont souvent les mairies qui passent commande. Et les élections n’ont rien arrangé explique Jean-Christophe Lauradoux, dirigeant de la société Pyragric à Saint-André-le-Coq. "Les communes ont annulé ou n'en feront pas cette année, moi j'ai une trentaine de commandes alors que j'en fais deux cents d'habitude dont celui de Clermont". La sécheresse avait déjà impactée la profession l'an dernier, la crise sanitaire c'est un peu le bouquet final pour les entreprises spécialisées.

On a eu la sécheresse l'an dernier, et maintenant le Covid... Jean-Christophe Lauradoux, gérant de la société Pyragric à Saint-André-le-Coq

L'an dernier, pour le 14 juillet, 91 feux d'artifice avaient été déclarés en préfecture dans le Puy-de-Dôme. On ne vend pas la mèche, mais il y en aura certainement beaucoup moins cette année.