Covid-19 : un Plan de relance de 13,8 milliards d'euros a été signé par l'Etat et la Région Ile-de-France

L'Etat et la Région Ile-de-France ont signé ce jeudi le Plan de relance le plus important de France. Il se monte à 13,8 milliards d'euros. Il est destiné à soutenir l'économie durement touchée par la crise sanitaire due au Coronavirus. Découvrez les principaux secteurs qui vont être épaulés.

Pour soutenir les transports, les entreprises et le secteur industriel, les hôpitaux, les étudiants et le secteur de la culture durement touchés par la crise sanitaire due au Coronavirus, le Plan de relance le plus important de France a été signé ce jeudi par l'Etat et la Région Ile-de-France.

Une enveloppe de 13,8 milliards pour relever l'économie de la région

Ce Plan de relance est le huitième signé en France. Il est financé quasiment à part égale par l'Etat et la Région. Ce plan se donne trois axes prioritaires : la transition écologique, le soutien à l'économie et cohésion sociale.

Ce plan est le plus important Plan de relance de France. "_L'Ile-de-France est la plus touchée économiquement par le Covid, il était normal que la région vote le Plan de relance le plus ambitieux de Franc_e", a indiqué la présidente de la région, Valérie Pécresse.

Ces 13,8 milliards vont financer de nombreuses actions et soutenir de nombreux secteurs.

Le développement des transports en commun

Ce plan doit permettre d'accélérer la modernisation et le développement des transports en commun du quotidien. L'État et la Région vont y consacrer chaque année près de 1,3 milliard soit une hausse de 69 % des financements annuels.

Le prolongement du RER E à l’Ouest, l’automatisation des lignes de RER B et D, la prolongation de la ligne du métro 11, le Tramway T12, ou encore le contournement routier à l’Est de Roissy font partie des priorités.

Un cofinancement important permettra le développement d’aménagements cyclables sur le territoire.

D'autres mesures comme le développement des voies réservées aux bus, taxis et covoiturage, l'aide à l'achat de véhicules propres et l'aménagement de quartiers innovants et écologiques vont être mises en oeuvre.

Accompagner la transition écologique

L'accent sera mis aussi sur les énergies renouvelables, l'hydrogène, l'eau. La Région et l’État s’engagent à financer la rénovation des bâtiments publics, des lycées, des établissements d’enseignement supérieur ou encore les instituts de formation en soins infirmiers.

La lutte contre les passoires thermiques va s'intensifier.

Le soutien du secteur industriel

Malgré les actions mises en place dès le début de la crise sanitaire, les entreprises ne tiennent pas le choc. Ce plan de relance va permettre de les soutenir fortement. La redynamisation des filières stratégiques est engagée, particulièrement pour les filières automobile et aéronautique qui emploient près de 300 000 personnes dans la région.

Plusieurs dispositifs co-pilotés par l’Etat et la Région vont encourager les projets de relocalisation et d’implantation de nouveaux sites industriels.

L'emploi

L'Etat et la région comptent aider les chômeurs, notamment les jeunes, à retrouver un emploi. L'offre de formation pour les jeunes sera plus importante. Même chose pour l'orientation des formations vers des secteurs en tension et d’avenir comme le bâtiment, les travaux publics, le secteur sanitaire et social ou encore la sécurité et le numérique.

De son côté, la Région a engagé plusieurs mesures complémentaires dont le Revenu Jeune actif et la gratuité du permis de conduire pour les jeunes en insertion.

La culture largement soutenue

C'est aussi un sujet phare du prochain contrat de plan et c'est une nouveauté. Alors que le secteur est très touché par la crise sanitaire, surtout en Ile-de-France, et que de nombreux établissements sont toujours fermés au public, le message qui est envoyé se veut fort. L’État et la Région y consacreront 100 millions d'euros chacun.

L'accès aux soins

Des actions conjointes vont être mises en oeuvre comme des dépenses d’investissement hospitalier dans les établissements de santé et les EHPAD, (247 millions du plan de relance de l’Etat). Un plan d’un milliard pour l’hôpital est porté par la région avec entre autres la création de 500 lits de réanimation et la formation de 3 000 soignants.

Près de 60 millions d'euros seront aussi consacrés sur deux ans à la rénovation des instituts de formation en soins infirmiers pour améliorer les conditions d’études de ces jeunes étudiants.

Lutte contre la pauvreté

L'Etat et la Région cofinancent des projets de résidences destinées aux étudiants et jeunes actifs précaires. Le financement en Prêt Locatif Aidé d'Intégration (PLAI) des logements étudiants pour obtenir des petits loyers sera encouragé.

Le fond pauvreté de l’Etat doté de 100 millions sur 2 ans soutiendra les associations de lutte contre la pauvreté et permettra de développer les dispositifs d’accès aux biens essentiels pour les personnes en situation de précarité.

L'enseignement

Les engagements de l’Etat et de la Région en faveur de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation atteignent "un niveau historique". L'amélioration des conditions d'études des Franciliens est soutenu à parité à hauteur d'un milliard (+26% par rapport au précédent contrat). Plus de 120 projets de rénovation de bâtiments universitaires, d’appui à l’innovation et de cofinancement d’équipements de recherche vont être engagés.