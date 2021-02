La nouvelle éco : malgré la Covid-19, un premier restaurant réservé aux professionnels du bâtiment

Les ouvriers du bâtiment vont enfin pouvoir manger au chaud ! Avec la fermeture des restaurants à cause de la crise sanitaire, les travailleurs du BTP déjeunent souvent dehors, sur leur chantier ou dans leur voiture. Alors les professionnels de la restauration et du bâtiment ont signé une convention pour être accueillis dans des établissements rien que pour eux. Le premier a ouvert ses portes hier, jeudi 4 février à Chambly dans l'Oise, à la frontière avec le Val-d'Oise. C'est une première dans les Hauts-de-France.

L'UMIH60 et la FFB Oise ont signé hier, jeudi 4 février, la première convention pour permettre à des restaurants d'ouvrir pour les ouvriers de chantiers. Une première dans les Hauts-de-France. © Radio France - Marine Chailloux

L'idée est venue de l'UMIH 60 et de la FFB Oise. L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie et la fédération française du bâtiment élaborent cette convention depuis le mois de novembre. Enfin les premiers restaurants peuvent ouvrir pour les salariés des chantiers. Une vingtaine de restaurants devraient signer cette convention dans l'Oise et des discussions démarrent pour créer un dispositif similaire dans la Somme.