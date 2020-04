Covid-19 : une coiffeuse à domicile clermontoise s'organise avant le déconfinement

"Des demandes loufoques de clients, bien sur qu'il en y a eu". Sophie Laurent évoque les coupes à travers le grillage d’enceinte du jardin, ou le brushing sur la terrasse sans le sèche-cheveux pour éviter la dispersion du virus. Car s'il y a un service pour lequel on n'a pas trouvé de substitution pendant le confinement, c'est bien la coiffure. Nous sommes toutes et tous de ce point de vue là au bord de la crise de nerf.

le carnet de rendez-vous est déjà bien rempli

_"Des appels au secours de clientes en panique, j'en ai surtout eu au début du confinement"poursuit Sophie, "j'ai essayé de donner quelques conseils de tambouille pour faire des couleurs avec des produits qu'on trouvait en grandes surfaces, les femmes se sont d'ailleurs précipitées car il n'y en avait plus dans les rayons lorsque je suis allé faire mes courses". La professionnelle s'attend donc à "récupérer quelques petits problèmes"_.

Peignoirs lavables ou jetables et masques obligatoires

Si les salons pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai, Sophie attendra le lendemain pour retourner à domicile. "Il faut d'abord que j'achète tous mes produits, et puis il y a l'organisation pour respecter les règles". Elle a privilégié des peignoirs lavables, "plus écologiques", et du désinfectant "qui ne pollue pas la planète" explique la Clermontoise.

Je vais donner la priorité aux rendez-vous que j'ai annulé pendant le confinement... Sophie, coiffeuse à domicile

"Je vais aussi demander que mes clientes soient équipées de masques lorsque je vais prendre des rendez-vous, car j'en porterai un ainsi qu'une visière que j'ai trouvé à côté de chez moi grâce à la solidarité sur internet".

Pour les professionnels qui exercent à domicile, l'impact économique du confinement aura été peut-être moins important que pour les salons. "Ma voiture n'a pas bougé, je n'ai pas eu de frais d'essence, et je n'ai pas les mêmes charges" reconnaît Sophie. Mais pour ses clientes, l'impact aura été bien réel.