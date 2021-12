Covid-19 : une infirmière plaque tout pour ouvrir son magasin de vêtements à Cherbourg-en-Cotentin

Elodie Lavenant a ouvert le 16 novembre dernier au 62, rue au Blé son magasin de vêtements pour femmes "made in France". Il s'appelle "Elo" comme... Elodie. Une renaissance pour celle qui jusqu'à l'an dernier était encore infirmière mais qui n'en pouvait plus. Le métier était devenu intenable pour elle, trop de pression, pas assez de personnels, pas de revalorisation salariale, pas assez de reconnaissance...la crise sanitaire l'a poussé a changé de vie pour mieux vivre "le covid ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la crise sanitaire n'est pas facile à gérer en tant que soignant, moi à ce moment là j'étais dans l'éducation nationale et les protocoles sanitaires n'étaient pas toujours compris par les familles et les élèves. J'ai eu beaucoup de pression et quelques insultes aussi. J'ai toujours voulu être soignante mais là je me suis dit pourquoi pas faire autre chose. J'ai d'autres passions alors pourquoi pas ouvrir mon magasin de vêtements".

Ce magasin de vêtements pour femmes selon elle a des similitudes avec son ancien métier d'infirmière : "il faut être à l'écoute des gens aussi quand on a une boutique, de leurs angoisses, de leur mal-être par rapport à leur corps. Quand on a eu des opérations avec des traces physiques ce n'est pas toujours facile d'en parler donc je retrouve ce côté là, j'aide à ma façon les autres. C'est une autre façon de prendre soin des gens". Elodie qui n'oublie pas ses anciens collègues et ses anciens patients, beaucoup poussent la porte de sa boutique aujourd'hui pour voir la nouvelle Elo.

"Elo" un magasin de vêtements pour femmes "made in France" © Radio France - Katia Lautrou

Ouvert du mardi au mercredi de 10 h à 12 h 15 et de 14 h à 18 h 30 et du jeudi au samedi de 10 h à 18 h 30, sans interruption. Page Facebook et Instagram (Elomadeinfrance) où les clients peuvent suivre la boutique, les photos des vêtements, bijoux et accessoires.