Covid-19 : une MJC de Brest licencie deux salariées

"Nous sommes sous le choc," résume Rozenn Martin, animatrice sociale jeunesse à la MJC de Pen Ar Créac'h. Au retour des congés de fin d'année, l'équipe (40 salariés dont 8 permanents) a appris qu'une restructuration prévoit deux licenciements économiques dès le mois de février. Une secrétaire et la coordinatrice jeunesse vont être remerciées.

37 ans de carrière

Marianne Gambier, la coordinatrice jeunesse, était entrée dans les murs en 1984. "Laisser partir les gens dans des conditions comme ça, à trois ans et demi de la retraite, c'est très choquant, s'indigne-t-elle. Ce qui me déçoit le plus, c'est la non-concertation, la décision elle a été prise comme chez Michelin, dans le cabinet de la comptable. Même si la situation économique de l'association est fragile, je pense qu'il y avait d'autres façons de faire."

ECOUTEZ Marianne Gambier, licenciée après 37 ans de carrière à la MJC Copier

La crise du Covid nous a plongé dans le gouffre

L'association qui gère la structure justifie sa décision par un déficit structurel qui s'est aggravé du fait de la crise sanitaire. Il pourrait passer de 20 000 à 80 000 euros en 2021. Marielle Lecomte, la présidente bénévole, estime que ces mesures étaient la seule option pour éviter un dépôt de bilan et des conséquences sociales bien plus lourdes.

ECOUTEZ Marielle Lecomte, présidente de la MJC Pen Ar Créac'h Copier

Les salariés sont inquiets pour l'avenir de la MJC, et pour le lien si précieux tissé depuis des années avec les jeunes du quartier. "On navigue à vue, on est dans le flou," estime une animatrice, qui rappelle que la structure n'a pas de direction stable depuis des mois. Un nouveau directeur arrivera fin janvier, promet la présidente.

Un rassemblement samedi à la MJC

En attendant, un rassemblement de soutien aux salariées licenciées est organisé samedi 16 janvier à 11h devant la Maison pour tous de Pen Ar Créac'h.