Covid-19. Une salle de sport de Mauguio organise des cours en extérieur

À cause de la crise sanitaire, les salles de sport de la Métropole de Montpellier et de neuf villes du département doivent fermer. À Mauguio, le complexe "La Salle" organise des cours collectifs sous un chapiteau installé sur son parking.

Le complexe sportif "La Salle", situé à Mauguio(34), tente de garder la tête hors de l'eau.

À cause du coronavirus, les salles de sport de la Métropole de Montpellier et de neuf autres villes du département doivent rester fermées. L'établissement melgorien organise des cours collectifs en extérieur depuis le 28 septembre 2020.

Une salle de sport improvisée

L'équipe a installé un chapiteau sur son parking, pour protéger les sportifs des intempéries. En-dessous, une trentaine de tapis sont installés sur le bitume.

"On a tout : la musique et même l'estrade pour le coach, se réjouit Poline, venue pour une séance de renforcement musculaire. La seule différence, c'est qu'on ne sait pas comment s'habiller parce qu'il peut y avoir du vent", rit l'Héraultaise, inscrite à "La Salle" depuis un an et demi.

Pendant les séances, le masque est rangé dans les sacs. Mais la salle de sport est attentive aux mesures sanitaires. Les professeurs placent les tapis à bonne distance et les adhérents sont tenus de désinfecter le matériel à la fin du cours, avant de le ranger dans un caddie.

On ne peut pas utiliser toutes nos compétences - Xavier Cazou-Mingot, coach depuis 10 ans.

Les coachs adaptent leurs séances. "Je prépare des cours où il n'y a pas de circuit, où les adhérents font des exercices sur place", explique Xavier Cazou-Mingot, professeur de cross-training, une discipline de renforcement musculaire. Coach depuis 10 ans, le trentenaire trouve cette nouvelle formule frustrante. "C'est un peu répétitif, donc ce n'est agréable ni pour nous, ni pour les adhérents. Comme on ne peut pas proposer des cours variés, on ne peut pas les faire évoluer. Bien sûr, c'est à nous de tirer notre épingle du jeu pour proposer des séances adaptées mais ça reste compliqué."

L'idée d'installer un barnum est née au lendemain de la fermeture administrative des salles de sport. "Au départ, on proposait des cours sur le parking, mais le temps a commencé à se dégrader et certains adhérents ont annulé leur abonnement", raconte Sébastien Téjédor, cogérant du complexe.

C'est compliqué d'être entre l'enclume et le marteau - Sébastien Téjédor, cogérant du complexe.

Avec cette formule, "La Salle" assure un quart de ses activités habituelles. "Beaucoup d'Héraultais n'ont pas suivi le mouvement parce qu'il n'y a pas le confort d'une salle chauffée avec un parquet, poursuit le jeune homme de 29 ans. C'est difficile parce que d'un côté je dois appliquer des règles qui sont très dures économiquement et de l'autre je dois faire face au mécontentement de mes adhérents."

Les salles de sport sont éligibles à une aide allant jusqu'à 10.000 euros. "C'est une jolie somme mais elle est insuffisante, note le cofondateur de l'établissement. Chaque mois, je paye entre 60.000 et 70.000 euros de frais fixes entre le crédit, l'électricité et les salaires des dix-sept personnes qui travaillent pour moi."

"La Salle" a perdu 55% de son chiffre d'affaires par rapport au mois de septembre 2019.

