Covid-19 : "95% des entreprises respectent les normes" assure le président de la CPME de la Vienne

Le télétravail fait son retour en France depuis ce lundi, sur fond d'épidémie galopante entraînée par le variant Omicron. Le gouvernement demande aux entreprises de mettre en place trois voire quatre jours de télétravail dans le mesure du possible. L'exécutif assure que des sanctions financières pourront être prises contre celles qui ne jouent pas le jeu.

La menace du coup de bâton

Laurent Morillon, le président de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises) de la Vienne s'agace de ces menaces. "C'est encore sanction, sanction, sanction", commence-t-il. "Entre les taxes et les sanctions, c'est la seule réaction qu'on a", déplore-t-il.

"Sachant que globalement, je pense que plus de 90% voire 95% des entreprises respectent les normes depuis le début. C'est encore la menace du coup de bâton. Et puis on ne sait pas encore comment les inspecteurs du travail viendront faire et comment ils prendront une décision", ajoute-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sentiment de retour en arrière

Au sujet de télétravail, le président de la CPME de la Vienne constate une lassitude. "_C'est encore un petit au moral, et cela joue quand même sur la psychologie des chefs d'entreprise et des salarié_s", assure-t-il. "Il y a un sentiment de retour en arrière. Comme on avait au mois de novembre 2020, comme on l'avait vécu sur le premier confinement", continue Laurent Morillon.

Sur le sujet du pass vaccinal qui devrait sans surprise être voté par les députés, Laurent Morillon se prononce contre un hypothétique contrôle de ce pass par les entreprises. "Nous n'avons pas un rôle de sanction, je ne vois pas comment cela pourrait s'appliquer", rappelle-t-il.