Covid : après la fermeture des galeries d'Auchan au Mans, les opticiens obligés de livrer leurs clients dehors

Lundi 1er février, les boutiques non-alimentaires situées dans les galeries des centres commerciaux de plus de 20.000m² en Sarthe ont dû garder le rideau baissé, conformément aux annonces gouvernementales. Optique, pressing et téléphonie ont également dû fermer, contrairement au second confinement.

Toutes les grilles des boutiques non-alimentaires sont baissées dans la galerie marchande d'Auchan au Mans, zone Nord ce lundi. Le centre commercial fait partie des quatre enseignes contraintes de fermer leurs galeries marchandes en Sarthe. La décision a été prise par le préfet samedi 30 janvier, conformément aux annonces du Premier ministre la veille. Une fermeture prononcée pour un mois. Ce lundi, les salariés de la boutique SFR étaient tout de même présents, pour retirer les téléphones des vitrines et préparer des colis avant de quitter les lieux. La gérante, Carole, accuse le coup : "Cela a été soudain, comme pour tous les commerçants de la galerie... On ne s'y attendait pas puisque la boutique de téléphone était restée ouverte pendant le deuxième confinement, puisque répertoriée comme essentielle. Là, ça a été la douche froide." Toute l'équipe est donc placée en chômage partiel.

Fermeture pour un mois, minimum

Les conseillers commerciaux de la boutique de téléphonie orientent les quelques clients vers la seconde boutique du groupe, en centre-ville. "C'est dur de ne pas travailler, de ne pas servir nos clients. C'est une période qu'on a déjà vécu au premier confinement. Ça commence à être long, et répétitif." regrette la gérante avant d'ajouter : "C'est sûr qu'il y a du brassage dans les centres commerciaux. Donc cette décision on peut la comprendre, mais ça ne la rend pas plus facile... On espère qu'un mois sera le maximum" conclut la gérante en référence à la durée de fermeture prononcée par le gouvernement.

Les employés de la boutique SFR des galeries commerciales d'Auchan au Mans nord sont venus sécuriser la boutique lundi 1er février avant de la laisser pour un mois suite aux annonces gouvernementales. © Radio France - Solène de Larquier

L'un des employés, Ouissen, abonde dans ce sens : "Moi je suis papa d'un enfant de deux ans. On a une nounou, cela représente un certain budget, je ne sais pas ce que je dois faire. Quand je vois qu'on sort les téléphones des vitrines, ça me rappelle le premier confinement... Je me dis que ça va durer deux ou trois mois" s'inquiète le conseiller commercial.

Pas de distinction cette fois entre boutiques essentielles ou non

Une centaine de mètres plus loin, les conseillers de Grand Optical enchaînent les appels derrières les grilles baissées. "Bonjour, je suis votre opticienne, vous aviez commandé une paire de lunettes. En raison du contexte sanitaire, notre galerie commerciale a été fermée et notre boutique aussi. Mais vos lunettes sont prêtes, vous pouvez les retirer sur le parking" explique Amandine. Le drive est le seul moyen trouvé par le directeur du centre d'optique, Taner Ertem, pour assurer quand même la remise des commandes à ses clients. "On peut donner le produit en main propre mais c'est tout. Si ça ne convient pas, je ne peux pas apporter de correction, je ne peux même pas encaisser les cartes bleues. Le seul moyen qu'on a pour l'instant d'encaisser les clients, c'est par chèque" regrette le directeur.

On peut donner le produit en main propre mais c'est tout. Si ça ne convient pas, je ne peux pas apporter de correction, je ne peux même pas encaisser les cartes bleues. - Taner Ertem, directeur de Grand Optical à Aushopping Le Mans

"_On essaye de prendre nos marques, c'est difficile de l'expliquer à nos clients qui étaient persuadés qu'on resterait ouverts. D'autant plus qu'_on était ouvert pendant le second confinement, compte-tenu du fait qu'on a une mission de santé visuelle" explique Taner Ertem en reprenant : "Je ne comprend pas que mes confrères en zone commerciale ont le droit d'ouvrir parce qu'ils ne sont pas dans le Auchan, et nous non." Lui espère que les syndicats d'opticiens s'uniront pour faire rouvrir les magasins d'optique situées en galeries commerciales d'ici peu.

Auchan Le Mans fait partie des quatre centres commerciaux contraints de fermer ses galeries marchandes dimanche 31 janvier suite aux annonces gouvernementales. © Radio France - Solène de Larquier

Dans le centre commercial, les seuls clients présents se dirigent vers l'hypermarché resté ouvert. Lydie sort de la bijouterie qui se situe à l'intérieur de l'hypermarché Auchan, avec un cadeau qu'elle vient d'acheter. "Je ne pensais pas que toute la galerie serait fermée. La bijoutière m'expliquait qu'eux étaient ouverts car ils font partie d'Auchan, mais je trouve qu'il n'y a pas de logique. Je connais la dame qui tient la cordonnerie, c'est une indépendante, c'est injuste pour elle" conclut la cliente avant de repartir, son paquet sous le bras.