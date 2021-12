Covid : "On vit avec, on essaye de gérer au quotidien", explique le président de la CCI de l'Indre

Quelles conséquences aura la cinquième vague du Covid sur les entreprises ? C'est la question que se posent en ce moment les patrons et les commerçants berrichons, alors que la situation sanitaire recommence à se dégrader.

"On est toujours inquiet, on a toujours peur pour notre activité, explique Jérôme Gernais, président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre. Si on devait aller jusqu'à encore une fois un confinement, ça serait catastrophique pour les entreprises, les commerçants et les services". Invité de France Bleu Berry ce jeudi 2 décembre, il explique que les entreprises "vivent avec, essayent de gérer au quotidien".

Si on venait à rentrer dans une phase encore plus compliquée, ça serait très dur

Des inquiétudes, alors que la situation économique commençait à s'améliorer, après des mois et des mois très compliqués. "Il y avait une amélioration de l'économie en général dans tous secteurs, reconnaît-il. Donc c'est assez terrible de redémarrer et de se retrouver encore une fois confronté à un nouveau variant".

Jérôme Gernais, le président de la CCI de l'Indre © Radio France - Jonathan Landais

Le président de la CCI 36 assure que les aides du gouvernement ont permis "d'éviter une catastrophe". Selon lui, "c'est vrai que toutes ces aides ont apporté quand même beaucoup de choses. Maintenant, il faudrait qu'on en sorte et qu'on reparte sur une activité dite normale. Mais ce n'est pas encore le cas".