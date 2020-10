Coronavirus : cette masseuse perd tous ses contrats en entreprise

Ce sont des initiatives qui ont de plus en plus la côte : les massages en entreprise. Mais avec l'épidémie de Covid-19 et depuis le confinement, les sociétés, plus réticentes, n'accueillent plus de prestataires extérieurs. Les contrats ne sont pas renouvelés. Julie Lenrouilly est masseuse à Elbeuf, en Seine-Maritime. Une bonne partie de son chiffre d'affaires dépend des entreprises.

Moitié moins de chiffres d'affaires

"Nous ne pouvons pas intervenir le temps que le virus n'est pas maîtrisé", regrette Julie Lenrouilly. Les pertes sont énormes pour cette jeune praticienne, installée depuis deux ans. "Cela peut aller jusqu'à 4 000 euros en moins par mois. C'est la moitié de mon chiffres d'affaires ! Parfois, en une journée, nous pouvons perdre 1 000 euros". La masseuse, avant le confinement, intervenait deux semaines par mois en entreprise. Les prestations pouvaient s'étendre sur des journées complètes. Dans ce contexte délicat, Julie a dû laisser de côté l'un de ses salons à Petit-Quevilly. Elle s'y était installée juste avant le confinement.

Le massage fait peur donc. "Nous sommes en contact directement avec les employés. Les entreprises de prestations de service ont laissé les salariés en télétravail et ne font rentrer personne de l'extérieur pour éviter l'intrusion du virus". Pourtant, selon la masseuse, ses interventions seraient très utiles : "C'est dommage, nous pouvons apaiser des angoisses en seulement quinze minutes de prestation. En cette période sanitaire, beaucoup d'employés doivent stresser".