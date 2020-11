Covid: comment la crise crée un litige entre gestionnaire et propriétaires d'une résidence hôtelière à Bruges

Une illustration de la crise sans précédent que traverse le secteur du tourisme à cause de la pandémie de Covid-19: la société bordelaise Mer et Golf est en conflit avec certains des propriétaires d'appartements de la résidence hôtelière de Bruges.

La société Mer et Golf gère trois résidences de tourisme en Gironde, deux à Bordeaux et l'autre à Bruges, tout près du lac de Bordeaux. Elle est à la fois promotrice et gestionnaire de ces résidences pour les propriétaires qui ont choisi ce type d'investissement immobilier. A ce titre, elle leur verse un loyer régulier.

En juin dernier, elle a informé les propriétaires de sa résidence de Bruges qu'elle ne leur verserait pas de loyer pour la période correspondant au premier confinement, entre le 15 mars 2020 et le 2 juin. Dans son courrier, Mer et Golf explique: "Au second trimestre, notre chiffre d'affaires et donc notre trésorerie ont été ramenés à zéro compte tenu des frais fixes et des charges des parties privatives et communes".

Une minorité de propriétaires conteste cette décision

Ils sont 23 sur 159 à refuser de ne pas percevoir leur loyer pour la période allant du 15 mars au 2 juin; ce qui représente pour eux la perte d'une somme de 770 à 1 200 euros en fonction de la taille des appartements. La raison de la crise sanitaire, aussi inédite qu'elle soit, ne peut pas justifier cette décision unilatérale, selon Nicolas Chalayer, président de la toute nouvelle association de propriétaires de la résidence de Bruges. Ils considèrent que ce ne n'est pas un motif valable et que, de toute façon, le bail commercial qui les lie ne prend pas en compte ce type de situation justifiant le non paiement des loyers.

A situation exceptionnelle, décision exceptionnelle

C''est ce que répond Corinne Baras, présidente de la société d'exploitation Mer et Golf Appart-Hôtels. " C'est la survie de l'entreprise et la pérennité de la situation des propriétaires sur du moyen et long terme, explique-t-elle. Aujourd'hui, on demande un effort à nos propriétaires mais c'est pour éviter le pire qui serait un dépôt de bilan."

Le litige entre les propriétaires qui s'estiment floués et la société Mer et Golf pourrait bientôt s'exprimer sur le terrain judiciaire.