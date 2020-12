Covid : coup dur pour la Brittanny Ferries alors que la France ferme ses frontières avec le Royaume-Uni

Le transport de passagers et de marchandises est stoppé pour 48 heures entre la France et le Royaume-Uni, face à l'épidémie qui prend un nouveau tour outre-manche. Coup dur pour la Britttany Ferries, un de plus.

Après l'Allemagne et les Pays-Bas notamment, c'est à la France de fermer ses frontières avec la Grande-Bretagne. Le premier ministre britannique évoque une mutation "hors de contrôle" du coronavirus. Il serait 70 % plus contagieux.

Entre la France et le Royaume-Uni et depuis minuit, les frontières sont fermées pour 48 heures. Tout transport de passagers ou de marchandises est interdit, par le train, par avion... ou par ferry. "C'est rajouter une grosse difficulté à une très grosse difficulté", commente Jean-Marc Roué, le président de Brittany Ferries. "La recrudescence de l'épidémie en Angleterre implique des mesures sur le transport de véhicules industriels en plus du transport de passagers."

Deux jours pour se mettre d'accord

Deux jours de fermeture des frontières seulement ? Surtout deux jours qui doivent permettre aux pays membres de l'Union Européenne d'adopter une position commune sur le sujet.

La Britanny Ferries en très grande difficulté

Car la compagnie subit de plein fouet et depuis plusieurs mois, la crise du covid :" Depuis le 31 août, nous avons arrêté une grande partie de la flotte en transports de passagers, du fait de la quatorzaine britannique". Sans compter que cela s'ajoute aux difficultés induites par le Brexit : "C'est un coup dur qui dure depuis l'annonce du référendum le 26 juin 2016, on traîne depuis des volumes à la baisse tous les ans."

Et Jean-Marc Roué s'inquiète : "La situation de la compagnie continue à être de plus en plus dure. Britanny Ferries était en très très bonne santé avant le 17 mars 2020, aujourd’hui on est dans une très grande difficulté."