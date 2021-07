Covid et Brexit : dans le flou, les Anglais aux abonnés absents dans les ports de plaisance de la Manche

Long time, no see. La fin des restrictions anti-covid ce lundi 19 juillet 2021 en Grande Bretagne ne signifie pas le retour des Anglais dans la Manche, et notamment dans les ports de plaisance du département où ils sont souvent une part importante de la clientèle. Le manque à gagner est important.

L'Angleterre a abandonné ce lundi presque toutes les restrictions sanitaires anti-Covid mais cela ne signifie pas le retour des Anglais dans la Manche, loin de là. Il y a bien aussi un assouplissement aux frontières avec la levée de l'obligation de quarantaine à l'arrivée en Angleterre... sauf pour la France, qui fait exception en raison de la « présence persistante » de cas du variant Beta, qui inquiète le gouvernement en raison de sa résistance au vaccin AstraZeneca, massivement utilisé au Royaume-Uni.

Alors les anglais sont toujours aux abonnés absents dans les ports de plaisance du département , pour lesquels ils représentent en temps normal une part importante des visiteurs. Et il y a peu de chances de les voir cet été. A Saint-Vaast-la-Hougue, sur la cote Est, où les anglais représentent environ 30% des visiteurs, il y a aujourd'hui un seul bateau anglais dans le port précise Vincent Pinatel, assistant de direction au port de plaisance de Saint-Vaast-la-Hougue : " cette année on n'a quasiment aucun bateau anglais qui est venu sur le port. Entre le Brexit et le Covid c'est compliqué, à la fois pour le retour dans leur pays et aussi toutes les formalités administratives."

Pour juillet-août on a quelques questions, mais à part quelques bateaux plus motivés, on ne devrait pas voir les Anglais cette année. Vincent Pinatel, assistant de direction au port de plaisance de Saint-Vaast-la-Hougue

A Saint-Vaast-la-Hougue, sur la cote Est de la Manche, il y a aujourd'hui un seul bateau anglais dans le port © Radio France - Jacqueline FARDEL

Un manque à gagner important

Côté anglais, c'est le désert résume t'on aussi à la direction du port de plaisance de Cherbourg. Là où à l'été 2019, sur 1500 places dans le port, un tiers étaient occupés par des Anglais, cet été, on est proche de zéro. Et ça fera mal aux finances après un été 2020 déjà mauvais, avec une chute des recettes de moitié.

Alors les responsables des ports comptent sur la hausse de la fréquentation des visiteurs Français ou des autres européens pour limiter la casse. C'est ce qui s'était passé l'été dernier dans le port de Carteret, avec plus de nouveaux bateaux, venus notamment du Nord. Ici ce sont les visiteurs venus des iles anglo-normandes voisines qui manquent à l'appel , plus de 60% de la fréquentation habituellement.

" L'an dernier nous avons un peu compensé les pertes avec la venue de plaisanciers français qui, ne pouvant pas aller sur les îles anglo-normandes, sont venus chez nous" souligne encore Vincent Pinatel