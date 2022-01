Covid et soldes : "On est devenu expert dans la gestion des gestes barrières"

Quinze jours après les premières ventes privées, le surlendemain de Noël, c'est ce mercredi que débutent les soldes. "La période reste très attendue par les clients et commerçants", estime André Le Bars, directeur des centres commerciaux Jaurès, Coat ar Gueven à Brest et les Portes de Brest à Guipavas. Et le coronavirus ne refroidit visiblement que peu les clients : "On a constaté un léger retrait de 5% de la fréquentation. Les clients savent qu'on fait le boulot : on est devenu expert dans la gestion des gestes barrières. Nos clients sont rassurés."

L'épidémie désorganise les boutiques, mais les commerçants, les employés s'adaptent. "On a peu de cas de Covid au sein de nos structures mais on n'est pas épargné par les cas contact évidemment. On arrive à s'organiser avec des amplitudes plus importantes pour les personnels qui restent. Il est important de rappeler qu'il n'y a jamais eu de clusters dans les centres commerciaux."