Covid et Tempête Alex : 2020 une année record pour le Secours Populaire des Alpes-Maritimes

2020, qui aurait pu prévoir une année pareille ? Sûrement pas le Secours Populaire 06 mais immédiatement et lors du premier confinement du mois de mars, l'association a tout de suite réagi, aide alimentaire, livraisons… Trois-cents bénévoles se sont relayés tous les jours pour livrer entre sept-cents repas à mille repas par jour à des personnes vulnérables lors du premier confinement dans le département. À cette époque, cinq-mille personnes bénéficiaient d'une aide alimentaire dans les Alpes-Maritimes, aujourd'hui il y a en treize-mille et tout laisse à penser qu'ils seront au moins aussi nombreux lors de l'après-covid.

Plus 1.200 personnes vivent dans la rue à Nice

Selon Janis Lopez qui a rejoint le Secours populaire 06 en 2018, "cette crise ne va pas se terminer maintenant pour eux, parce qu'il y a des postes qui ne se recréeront jamais, il y a des compétences qu'ils ne pourront plus jamais utiliser au vu de la crise économique". Jean Stellitano le secrétaire général du Secours Populaire 06 ajoute " aujourd'hui on a doublé les personnes dans la rue, il y a des sans-abris qui ne l'étaient pas il y a encore six mois. La réforme de l'assurance chômage n'annonce rien de bon. On veut que les pouvoirs publics comprennent bien qu'on est loin d'en avoir fini avec cette crise et qu'elle touche directement les plus fragiles."

Plus de 400.000 euros au profit des vallées sinistrées

La catastrophe de la tempête Alex est telle que le Secours Populaire 06 a voté ce samedi lors de son congrès le maintien de l'aide financière au profit des personnes fragilisées par les intempéries jusqu'à 2022. Heureusement, l'association a pu compter sur de nombreux dons et notamment sur celui du chanteur Julien Doré. Grâce à la tombola solidaire qu'il a lancé en novembre dernier, le Secours Populaire a récolté 931.000 euros, une belle somme qui sera dépensée au long court. Cette année d'ailleurs, six cents enfants des vallées ont pu recevoir des cadeaux de Noël grâce à l'action Père Noel Vert. L'association humanitaire appelle toujours aux dons car elle a chiffré à deux millions d'euros les besoins des sinistrés des vallées. Jean Stellitano le secrétaire général du Secours Populaire 06 rappelle d'ailleurs que" quatre ans après les inondations de 2015 qui ont frappé les Alpes-Maritimes, nous continuions à aider les personnes fragilisées par celles-ci".

La mobilisation du Secours Populaire 06 a été si importante depuis 2020, que pour la première fois de leur histoire, l'association prévoit un déficit de 457.000 euros pour 2022, une perte à l'échelle de ce qui a fracassé les Alpes-Maritimes durant cette année là : la crise sanitaire et la tempête Alex.