COVID : Hervé Morin en visite dans un poney club manchois bénéficiaire d'aides de la région

Le dispositif régional "Impulsion-Résistance" c'est un coup de pouce financier mis en place par la région pour aider les entreprises qui sont peu ou pas aidées par l'Etat durant la crise sanitaire. Ce fonds s'adresse à toutes celles qui ont perdu de 30 à 50 % de leur chiffre d'affaires.

"Je me dis que j'ai travaillé pour rien toutes ces années"

Nadine Pommeret tient le Poney Club de Sainte-Colombe depuis 12 ans, elle emploie une salariée et possède 32 chevaux et poneys. En temps "normal" elle donne des cours, interrompus au premier confinement puis au 2e, elle estime avoir perdu 30 000 euros depuis le début de la crise en mars. Aidée à hauteur de 15 000 euros en juin, depuis elle n'a plus rien touché de l'état "ce n'est pas d'aides que l'on veut, ce que l'on veut c'est travailler, vivre de notre métier, là on ne sort pas de salaire, je commence à fatiguer. Je ne rentre pas dans les critères de l'état car nous c'est en forfait trimestriel et moi je n'ai pas de chiffres d'affaires en novembre et il le fallait. Et en janvier les gens vont demander des remboursements. Je me dis que j'ai travaillé pour rien. Je vais devoir licencier ma monitrice car les charges salariales me plombent." De la région Nadine Pommeret va toucher 2000 euros et même si c'est un appel d'air de la région ce ne sera pas suffisant pour faire face aux charges de la MSA par exemple.

Aujourd'hui la région vient donc en aide aux entreprises comme celles de Nadine et pour les référencer l'agglo du Cotentin a mis les moyens, David Margueritte, Président de la Communauté d’agglomération du Cotentin "on a 5 agents de l'office de tourisme du Cotentin qui appellent systématiquement toutes les entreprises parce que certaines par pudeur ou manque de réflexe passent à côté des aides. Aujourd'hui plus de 700 entreprises ont été appelées et 1000 courriers ont été envoyés."