Covid : la foire du Dauphiné aura-t-elle lieu ?

Lundi le premier ministre a annoncé que les événements rassemblant plus de 5.000 personnes seraient interdits jusqu'au 30 octobre. La foire du Dauphiné qui doit se tenir du 26 septembre au 4 octobre à Romans rassemble jusqu'à 20.000 visiteurs par jour.

Des organisateurs en attente d'une dérogation

Les organisateurs espèrent encore que le préfet de la Drôme pourra leur accorder une dérogation. Mais les chances paraissent minces. Il est très difficile de réduire le nombre de visiteurs sans mettre en péril l'équilibre économique de la foire. Par ailleurs, la foire ce sont 2.000 personnes rien qu'avec l'organisation et les exposants. Réduire à 5.000, ce serait n'accueillir que 3.000 visiteurs. Impossible.

L'autre question, c'est comment faire respecter les mesures barrières ? On peut obliger les gens à porter le masque mais comment garder les distances de sécurité. Là encore, le pari semble difficile.

Une décision le 20 août ?

Un conseil d'administration de la foire doit se tenir le 20 août. Une décision devrait être prise à ce moment-là. Annulation ou maintien. Mais dans tous les cas, les organisateurs ne peuvent plus attendre. Plus la décision est prise tard et plus ça coûte de l'argent. Les exposants font rentrer du stock en prévision de la foire; des exposants déjà fragilisés par les mois d'inactivité.