Le monde de l'art et du spectacle vivant se mobilise à nouveau en Occitanie

Le monde de l'art et du spectacle vivant s'est à nouveau mobilisé ce samedi en Occitanie comme un peu partout ailleurs en France à l'appel du syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndéac). Une journée de manifestation pour demander la réouverture des lieux culturels fermés depuis plus d'un an en raison des restrictions sanitaires. Dans notre région, des actions se sont déroulées notamment à Toulouse, Foix et Auch mais également à Albi où environ 300 personnes se sont rassemblées sur le parvis du Grand Théâtre des Cordeliers.

Il est anormal que nos lieux ne soient pas ouverts même avec des contraintes de jauge très restreinte

Au milieu de la foule et à quelques pas d'un concert improvisé, Jean-Michel brandit bien haut une pancarte sur laquelle il demande en grosses lettres : "Quand pourrions-nous à nouveaux partager des émotions". "La culture nous manque à tous" dit cet Albigeois d'une cinquantaine d'années habitué à se rendre au théâtre de la ville tarnaise. Mais ce qui a poussé Jean-Michel à se mobiliser aujourd'hui c'est le sentiment d'injustice "avec un traitement qui me semble ne pas être équitable car il n'y a pas plus de danger à rouvrir les salles de spectacles que les grandes surfaces." C'est aussi ce que pense Bruno Houles, le secrétaire général de la Scène Nationale d'Albi. "Quand on voit effectivement la situation des grandes surfaces on se dit qu'il y a une iniquité évidente. Il est anormal que nos lieux ne soient pas ouverts même avec des contraintes de jauge très restreinte qu'on imagine autour de 35%. Mais on n'a jamais eu cette perspective là, ce qui nous plonge dans un avenir des plus sombre."

Douze mois à l'arrêt ce n'est plus possible, il nous faut des perspectives

Un peu plus loin sur le parvis du théâtre, des manifestants réalisent un geste symbolique : "On est en train de jeter les programmes et les flyers de la saison culturelle 2020/2021 avec beaucoup de regrets comme vous pouvez l'imaginer" explique Christophe, un technicien intermittent qui collabore régulièrement avec la Scène Nationale d'Albi. "C'est un geste qui représente beaucoup car ce n'est pas simplement du papier, c'est une manière de montrer tous les projets artistiques qui ont été annulés." La scène se déroule sous le regard compatissant de la directrice du Grand Théâtre d'Albi, Martine Legrand qui estime que "douze mois à l'arrêt ce n'est plus possible, il nous faut des perspectives parce qu'ont ne fait plus notre métier. C'est une économie qui dégringole donc il faut à tout pris nous donner des échéances pour recommencer à travailler dans le respect des gestes barrières" implore la directrice qui indique que depuis un an ce sont plus de 200 représentations qui ont du être annulées dans son théâtre.