Covid : les boîtes de nuits contraintes de fermer pendant un mois, la colère d'un patron de Loire-Atlantique

Christian Jouny est délégué général du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs et patron de trois établissements sur la presqu'île guérandaise. Il réagit aux annonces faites ce lundi sir par le gouvernement pour freiner la cinquième vague du coronavirus.

Rouvertes le 9 juillet après 16 mois consécutifs de fermeture, les boîtes de nuit vont devoir refermer. Pour quatre semaines à compter de ce vendredi 10 décembre. C'est l'une des mesures annoncées ce lundi soir par le premier ministre Jean Castex pour tenter d'endiguer la cinquième vague du coronavirus.

Et la mesure a du mal à passer auprès des patrons de boîtes de nuit. Christian Jouny est délégué général du syndicat national des discothèques et des lieux de loisirs et patron de trois établissements sur la presqu'île guérandaise (Loire-Atlantique) : "c'est surtout un coup de massue car personne ne pouvait s'attendre à ce type de décision. Nous sommes la seule profession qui depuis sa réouverture le 9 juillet a mis un point d'honneur à vérifier à la fois le passe sanitaire et la carte d'identité (...) Nous sommes des lieux sûrs. Aucun cluster n'a été détecté depuis cinq mois." Et de s'étonner que le gouvernement n'ait pas pensé à renforcer les mesures dans certains lieux. Il cite les bars, les restaurants.

Une profession qui se sent "stigmatisée" pour Christian Jouny

Cette décision est "brutale" pour lui. "Pour nous, ce n'est pas quatre petites semaines. C'est une période extrêmement important,, c'est la période la plus festive. C'est un manque à gagner qui va s'ajouter à ce que nous avons connu au cours des seize derniers mois". Les professionnels vont se rendre au ministère de l'économie pour demander des mesures d'accompagnements pour les salariés au chômage technique mais aussi pour une prise en charge des frais fixes, auxquels les patrons de boîtes de nuit font face.

"Oui, on se sent stigmatisé. Le gouvernement est en train de prendre le risque de marginalisé sa jeunesse. Le besoin de faire la fête existera toujours. Si fermer les discothèques, c'est voir par exemple la jeunesse se réunir dans des lieux non sécurisés, il en portera la responsabilité sur le plan sanitaire", conclut-il.