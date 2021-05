Covid : les liquidations diminuent dans le Finistère, mais avenir incertain pour les entreprises

En l'espace de deux ans, le nombre de liquidations judiciaires a drastiquement baissé dans le Finistère. Mais en pleine crise du covid, beaucoup d'entreprises sont sous perfusion de l'État. Comment vont-elles faire face au déconfinement et à la fin des aides ?

Comment vont les entreprises en ce troisième confinement ? "Difficile de savoir", détaille Benoit Bataille, président du Tribunal de commerce de Quimper dans le Finistère. "Parce que si on regarde les chiffres, les liquidations judiciaires ont largement diminué depuis 2019. Il y a une baisse de 36% des dépôts de bilan."

On va probablement avoir un renouvellement des dépôts de bilan, un rattrapage

Sauf que les entreprises à l'arrêt ou au ralenti, sont sous perfusion : "Le gouvernement a largement aidé et soutenu les entreprises qui sont un peu sur un nuage. Elles ont de la trésorerie, avec des liquidités, mais beaucoup sont fermées ou à vitesse réduite. Le problème est qu'elles ont un passif qui prend de l'importance entre les PGE (prêts garantis par l'État), l'URSAAF qui n'a pas demandé les paiements, les loyers retardés, donc c'est du sursis et c'est très inquiétant. On va probablement avoir un renouvellement des dépôts de bilan, un rattrapage."

"Beaucoup prévoient un mur de faillite, j'espère que ça ne sera pas le cas." Benoît Bataille précise : "Il y a 150 entreprises de la région qui n'ont pas déposé le bilan et qui l'aurait fait sinon par fragilité et ces entreprises là devront venir nous voir. On va vers des difficultés même si je pense beaucoup à l'énergie et aux qualités des entrepreneurs bretons. Ce sont des personnes persévérantes et agiles donc je pense qu'ils vont se retrousser les manches. Ils ont déjà résolu d'autres problèmes."

Venir auprès du tribunal de commerce avant les grosses difficultés

"Sur le plan psychologique, on est assez inquiet. On a une activité au tribunal de commerce qui n'est pas connu, qui est la prévention. Qui donne des moyens de conciliation et de sauvegarde. On s'aperçoit que les dépôts de bilan qui ont lieu sont à 90% des liquidations, donc c'est trop tard, alors qu'il existe la solution de redressement. Malheureusement, depuis la pandémie, ce ne sont que des liquidations. Il faut venir nous voir le plus vite possible. Plus on attend, plus les dettes s'accumulent et plus ce sera compliqué. À Quimper, il y a une cellule de soutien psychologique pour les entrepreneurs en détresse pour aider ceux qui ont des risques suicidaires."