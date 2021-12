Coronavirus : les traiteurs de Vaucluse demandent l'aide de l'État après des annulations en série

L'Union des métiers et industries de l'hôtellerie en Vaucluse alerte sur la situation du secteur événementiel avec la reprise de l'épidémie de Covid-19. Les annulations de cérémonies ou de réceptions se multiplient et pèsent sur leur chiffre d'affaires. Les traiteurs sont particulièrement touchés.

Les traiteurs du Vaucluse réclament une aide exceptionnelle du gouvernement pour faire face aux annulations en série à cause de la reprise de l'épidémie de Covid-19. Selon l'association Traiteurs de France, 430 réceptions ont été annulées sur l'ensemble du pays en moins d'une semaine, ce qui entraine une perte de chiffre d'affaires de près de sept millions d'euros.

"Depuis maintenant une semaine ou dix jours, nous faisons face très violemment à ces annulations. Nous avons déjà perdu la moitié de notre chiffre d'affaire sur le mois de décembre, assure aussi le président d'Helen Traiteur à Morières-lès-Avignon, Éric-Helen Louis, qui est aussi président d'honneur de l'association des Traiteurs de France.

Lui doit faire avec des annulations de séminaires d'entreprises, de cérémonies de vœux... "Et en plus, il faut tenir compte de ce que nous avions en prévision pour les mois qui viennent et qui est annulé ou reporté. Quand on nous dit qu'on reporte une cérémonie de vœux, on a quelques doutes, parce qu'on ne reporte pas une cérémonie de vœux en mai", poursuit-il Éric-Helen Louis, invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin.

D'où son appel à des aides exceptionnelles pour les semaines ou les mois à venir. "Nous avons été très bien aidés par le gouvernement avec le "quoi qu'il en coûte" mais là, le filière événementiel est un grand malade auquel on a enlevé le traitement. Il va falloir vraiment le reprendre, à savoir reprendre le fonds de solidarité et le chômage partiel", demande Éric-Helen Louis.