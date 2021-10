Covid : Oui Care a perdu 45 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020

"Nous avons une baisse de 35% de notre activité sur la garde d'enfants". La crise sanitaire n'a pas épargné le groupe Oui Care qui a perdu 45 millions d'euros de chiffre d'affaire en 2020 par rapport à l'année précédente. "Avec le développement du télétravail, les gens n'ont pas eu autant besoin de faire garder leurs enfants" explique Guillaume Richard, le PDG du groupe. "Surtout les cadres qui représentent le gros de notre clientèle". Et même si le travail sur site a repris depuis quelques mois, le leader des services à la personne qui emploie 18 000 personnes dont un millier en Sarthe, s'attend à une baisse d'activité sur ce secteur. " Certaines entreprises, notamment les grands groupes américains sont en train de signer des accords avec leurs salariés pour développer le travail à distance. En fait cela dépend de la sociologie des villes de leur taille et de leur bassin économique. Le Mans, par exemple, est entre les deux. Nous avons des cadres qui font moins appel à nous mais il reste les commerçants ou les patrons de petites et moyennes entreprises qui, pour certains, ont besoin d'une solution".

Guillaume Richard, le patron du groupe Oui Care qui emploie 18 000 personnes en Sarthe © Radio France - yann lastennet

Oui Care recrute des aides à domicile

Mais la crise n'a pas eu qu'un impact négatif sur Oui Care. Depuis quelques mois, les demandes d'aide à domicile connaissent une forte croissance. Notamment pour les personnes âgées. " Les gens ont beaucoup plus peur aujourd'hui d'envoyer leur parent âgé en Ehpad qu'avant la crise". L'isolement des pensionnaires dans les maisons de retraite au plus fort du confinement, les risques de transmission du virus au sein des Ehpads et leur coût fait réfléchir. Selon un sondage IFOP réalisé en 2019, c'est à dire avant la crise sanitaire, 85 % des français interrogés souhaitaient vieillir à domicile. Le problème c'est qu'il n' y a pas assez d'aides à domicile. " C'est toujours compliqué de trouver les bonnes personnes car vous-même vous souhaitez le meilleur pour vos parents. Et donc vous avez un niveau d'exigence qui est élevé. Ce qui fait que nous devons être exigeants dans notre processus de recrutement". Un diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social est exigé pour les aidants. Une formation de 12 à 24 mois dont une partie se fait en entreprise. "Nous avons un centre de formation interne. L'an passé ce sont 14 000 personnes qui ont bénéficié de formations".

Des salaires assez bas

D'autres freins pèsent sur ces métiers riches humainement mais difficiles. Les rémunérations en général ne dépassent pas le SMIC en début de carrière, soit dix euros de l'heure. Avec des journées gruyères où les interventions le matin et le soir sont souvent entrecoupées de vide et donc sans salaire. " Ce qui est important, c'est la façon dont vous structurez un planning. S'il est bien structuré, vous pouvez avoir un niveau de rémunération et des conditions de travail qui sont bien supérieurs" affirme le patron sarthois. Autre avantage : il y a moins de déplacements. "C'est est meilleur pour l'environnement" mais aussi pour éviter les dépenses de carburant dont les prix flambent en ce moment. Selon Guillaume Richard, Oui Care travaille à mieux organiser les planning de ses aides à domicile, si précieuses. Une cinquantaine de postes seront à pourvoir dans les semaines à venir sur l'ensemble du département. " On a aussi bien des postes au Mans, qu'à LA Flèche, qu'à Mamers, qu'à Sablé". Mais la demande reste forte avec le renouvellement d'une partie des équipes même si le turn-over est moins important que pour la garde d'enfant notamment où il y a beaucoup de jobs étudiants. Le groupe Oui care qui rassemblent dix entreprises de services à la personne propose différents statuts en fonction des souhaits de ses collaborateurs. Soit ils intègrent le groupe soit ils restent travailleurs indépendants.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Guillaume Richard, ici