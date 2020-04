Covid19 : deux entreprises des Pays de la Loire créent une visière de protection

Cela s'appelle un partenariat réussi! Deux entreprises des Pays de la Loire ont uni leurs forces pour fabriquer des visières de protection, contre le Covid19. La première s'appelle Protecthoms, elle est mayennaise et distribue des équipements de protection individuelle; la seconde est le fabricant de Loire Atlantique, RBL Plastiques, basé à Chateaubriant. En une journée, pour protéger ses salariés, le patron de RBL Plastiques, Nicolas Masson, fait fabriquer, dans ses usines, des visières de protection. Les employés les trouvent pratiques et confortables. Il appelle alors Laurent Lairy, le PDG de Protecthoms, avec qui il travaille régulièrement et lui soumet l'idée. En à peine 10 jours, les visières sont conçues, fabriquées et mises sur le marché. 500 000 sont fabriquées chaque semaine.

Une barrière contre la contamination

Les visières ainsi créées, peuvent s'adapter, par un clip, à une casquette ou un casque de chantier. Placée comme un écran, devant le visage, elle protège des postillons et des micro-gouttelettes, aussi bien au niveau de la peau, que des voies respiratoires. Une utilisation qui ne dispense pas des gestes barrières. Chaque visière coûte 2,26 euros. Elles peuvent être commandées sur le site protecthoms.com .

Efficacité et réactivité des deux entreprises

Tout commence le 20 mars. Laurent Lairy et Nicolas Masson décident d'unir leurs forces et leurs compétences, pour satisfaire leurs clients, pris de court par la brutalité de la crise du Covid19. Dix jours plus tard, le produit est abouti et le 15 avril, 250 000 visières sont produites. Le projet est innovant "à plusieurs titres", précisent les deux associés "une étude et un lancement collaboratifs, en circuit court, made in France, une fabrication de masse, qui permet de produire jusqu'à 500 000 unités par semaine".