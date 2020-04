Covid19 : la filière équine en difficulté

Depuis le début du confinement, les 116 hippodromes du Grand Ouest et les 13 000 points de vente du PMU sont fermés. Les éleveurs et les entraîneurs rencontrent de grosses difficultés financières, alors qu'ils doivent, malgré tout, continuer à s'occuper de leurs chevaux et les faire travailler.

La fermeture des 116 hippodromes du Grand Ouest, ainsi que celle des 13 000 points de vente du PMU, pour cause de confinement, ont mis toute la filière, en grande difficulté. Cela tombe à un très mauvais moment. Les courses, qui devaient avoir lieu en avril et en mai devaient rapporter, pour les éleveurs, de quoi payer les saillies; pour les propriétaires, de quoi régler une partie de leurs pensions et pour les entraîneurs, de quoi s’acquitter de leurs charges fixes, des salaires des employés, mais aussi de la nourriture des chevaux, du fourrage, de la maréchalerie, etc… Résultat, certains entraîneurs, parmi les plus fragiles, craignent de devoir mettre la clé sous la porte.

"Pour certains, c'est la catastrophe"

En ce moment, dit Thibault Le Floch, entraîneur à Ballot, en Mayenne, "c'est un peu le système D. Celui qui a de la trésorerie, va tenir, celui qui n'en a pas, va se retrouver dans la merde et c'est tout!" Et dans sa voix, on sent poindre la colère. Lui, il le dit, s'en sort bien. Il a pu obtenir le prêt garanti par l'Etat, à hauteur de 25 % du chiffre d'affaire mais " j'ai des collègues, qui avaient des difficultés, qui n'ont rien obtenu du tout, même pas les 1 500 euros de l'aide sociale! C'est catastrophique". Notamment les entraîneurs qui n'ont pas pu participer aux courses d'hiver et qui attendaient le printemps pour faire courir leurs chevaux, en province, se retrouvent dans une situation très précaire.

Confinement à la saison des saillies

Pour les éleveurs, les difficultés sont importantes également. C'est la saison des saillies. Il faut payer celles de l'an dernier, pour pouvoir vendre les poulains. Sauf que, pour certains, les caisses commencent à être vides "si vous ne pouvez pas payer votre saillie, vous ne pouvez pas déclarer votre poulain" explique Pascal Berthou, éleveur à Montsûr. Dans les haras, les mesures de précaution ont été observées, pour éviter la propagation du Covid19, port de gants, de masques, distances de sécurité, ce qui retarde considérablement le travail.

La filière réclame davantage d'aides de l'Etat

Les aides consenties par l’Etat sont jugées insuffisantes par les professionnels. Il s'agit notamment, du report des charges, qu’ils vont avoir bien du mal à payer dans les six mois à venir. Quant au prêt, garanti par l’Etat, à hauteur de 25 % du chiffre d’affaire, ceux dont les finances ne sont pas très saines se le voient souvent refuser. La filière réclame donc une aide d’urgence. En attendant, malgré les caisses qui commencent à se vider, il faut continuer de faire travailler les chevaux, continuer de les entraîner, dans l’espoir que les courses pourront reprendre le plus vite possible. La rumeur court que cela pourrait se faire, à huis clos, à la mi mai, mais ce n'est, pour le moment, qu'une rumeur.