Covid-19 : les nouvelles demandes d'aides au Secours Catholique de Franche-Comté augmentent de 15 %

La deuxième vague de l'épidémie et le reconfinement pèsent sur les plus précaires. En octobre, le Secours Catholique de Franche-Comté a vu augmenter de 15% les nouvelles demandes d'aides. Ce sont souvent des familles, qui viennent pour des colis alimentaires ou qui n'arrivent plus à payer leurs factures.

Jeanne Marie, est bénéficiaire depuis 5 ans et depuis peu, son fils fait aussi appel au Secours Catholique : "Il a du mal à s'en sortir. Ma belle fille qui faisait des ménages ne peut plus travailler à cause du confinement, alors ça fait 500 euros par mois en moins. Ils ont quand même trois enfants et les factures, elles, sont toujours présentes", explique l'audincourtoise.

Un public quasi inconnu jusque-là

Marie Besançon qui coordonne les bénévoles de l'association dans l'aire urbaine, est inquiète car avec le deuxième confinement elle voit arriver des profils qu'elle n'avait presque jamais vus auparavant. "Ce sont des intérimaires, des personnes qui travaillaient dans le secteur de la culture, dans la restauration et même un commerçant". Elle précise qu'en comparaison avec le premier confinement, le phénomène est amplifié.

Selon elle ces personnes ont réussi à vivre jusqu'à maintenant en puisant dans leurs économies. Elles sont souvent dans l'attente de nouvelles aides : "Parce que l'État a mis en place plusieurs dispositifs mais en attendant qu'ils soient mis en place les personnes viennent nous voir."

Au total le Secours Catholique accompagne 9 301 personnes dans le secteur de Belfort-Montbéliard.