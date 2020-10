Covid19 : "les patrons prennent leur part dans cette crise", dit le président de la CCI Paris Île-de-France

Chaque jour désormais la France bat son record de nouveaux cas positifs en 24h. Plus de 52.000 ce dimanche. Et alors que de plus en plus de voix appellent au reconfinement, le télétravail est moins privilégié en Île-de-France. Le président de la CCI Paris Île-de-France s’en défend.

C’est difficile à quantifier véritablement, mais un saut sur le parvis de La Défense à Paris suffit à constater que le télétravail n’est plus une règle claire dans les entreprises. Deux jours seulement de nouveau pour Marion, salariée d’une agence d’architecte qui regrette « le manque de confiance » de son patron. Deux jours aussi pour Nicolas, employé dans le secteur de l’énergie. Le gouvernement incite pourtant fortement à privilégier le télétravail quand c’est possible.

"Regardez les transports en commun", répond Didier Kling à ce constat. "En temps normal c’est cinq millions de voyageurs par jour. Aujourd’hui la fréquentation n’est qu’à deux tiers des capacités, ça veut bien dire que de nombreux collaborateurs restent chez eux", interprète le président de la CCI Paris Île-de-France, la chambre de commerce et d’industrie.

"Le télétravail c’est une formidable innovation, il présente des avantages, mais comme toute innovation, il y a aussi des inconvénients. L’avantage, c’est que ça permet tout de même de travailler, ça nous a rendu énormément service lors de la crise mais il ne concerne pas tous les emplois. _En Île-de-France, il n’y a que 45% des emplois concernés_", rappelle encore le représentant des entrepreneurs franciliens.

"On a signé une charte pour le recommander nous aussi. Notre préconisation c’est trois jours par semaine à la maison. Mais il ne faut pas oublier aussi qu’une entreprise c’est une équipe, qui a besoin de se voir. _Ce n’est pas une question de méfiance_. Pour le chef d’entreprise, c’est nécessaire de rassembler son équipe une fois, deux fois par semaine. Et pour le collaborateur ça délimite la frontière entre vie privée et vie professionnelle", selon Didier Kling. Un besoin de lien que confirme en effet, de nombreux salariés, traumatisés par un 100% télétravail lors du confinement.

Le lissage des horaires, meilleure solution que le télétravail ?

Mais alors si le télétravail est difficile à pérenniser, comment les entreprises peuvent-elles participer à l'effort collectif de lutte contre le coronavirus, en particulier en Île-de-France, zone rouge écarlate et soumise au couvre-feu ? "Les patrons prennent leur part dans cette crise, ils sont soucieux de la santé de leur collaborateur", rappelle d'abord Didier Kling. "L’autre mesure que l’on recommande fortement c’est le lissage des horaires. Si vous devez venir, essayez de faire en sorte que tout le monde ne vienne pas à la même heure. On ne peut pas l’imposer non plus, ça n’aurait pas de sens parce que tout le monde a ses contraintes. Il y a ceux qui doivent déposer les enfants à l’école, aller chez le dentiste etc. Ça doit s’organiser au niveau de l’entreprise, du service, du bureau même, au plus près du terrain. C’est le responsable de la petite équipe qui doit dire sur les cinq, sur les dix collaborateurs, _certains arriveront à 8h, 8h et demie, 9h et quart, ou 10h._"

Le président de la CCI Paris Île-de-France a d'ailleurs signé la charte en ce sens, proposée par la région Île-de-France depuis le déconfinement.