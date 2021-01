Covid-19 : une soixantaine de personnes contaminées dans un foyer pour adultes handicapés en Haute-Vienne

Une soixantaine de cas positifs ont été détectés dans un établissement d'accueil médicalisé de la Fondation Delta Plus, à Cassepierre, sur la commune de Rilhac-Rancon, au Nord de Limoges. A ce jour, 40 résidents et une vingtaine de professionnels sont concernés.

La contamination au Covid-19 s'est répandue comme une traînée de poudre dans un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de la Fondation Delta Plus, situé à Cassepierre, sur la commune de Rilhac-Rancon (Haute-Vienne). En quelques jours, la quasi totalité des résidents et des personnels du site ont été affectés par le virus. C'est l'un des plus gros foyers de contamination enregistré depuis les début de la crise sanitaire dans le département et le premier dans un établissement pour personnes handicapées.

Dans cette antenne de Delta Plus, une quarantaine de résidents ont été testés positifs dont 5 étaient toujours hospitalisés, ce lundi au CHU de Limoges. Aucun d'entre eux n'a été admis en réanimation. Située à proximité, la MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) n'a pas été touchée par cette vague de contamination. Fort heureusement car cette structure accueille des personnes lourdement handicapées, très vulnérables, alors le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. A titre préventif, une campagne de vaccination dans ce dernier établissement a été effectuée samedi dernier. Pilotée par l'ARS 87, elle a permis de vacciner 29 résidents considérés comme très fragiles et 13 professionnels de la structure.