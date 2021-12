Covoitureur et transporteur de gros colis, la start-up dijonnaise Cocolis termine une belle année

C'est une start-up dijonnaise qui se porte très bien en cette fin 2021 ! Basée dans ses locaux rue des Godrans en centre-ville de Dijon, _"Cocolis"_sort d'une année particulièrement réussie. Le principe ? Favoriser le transport de gros colis, version Blablacar. Si vous voulez ainsi déplacer un instrument de musique de Dijon à Beaune par exemple, vous passez par le site de Cocolis et un conducteur vous le transportera.

Pour Julien Lardé, l'un des co-fondateurs de Cocolis, la plate-forme attire de plus en plus de monde, au-delà des plates-formes traditionnelles comme La Poste ou Mondial Relay.

Eliette Vincent et Julien Lardé, les 2 co-fondateurs de Cocolis - Cocolis

France Bleu Bourgogne : Julien Lardé, peut-on dire que votre jeune entreprise dijonnaise Cocolis, est en plein développement à la fin de cette année ?

Julien Lardé : Effectivement, nous sommes en plein développement. On a doublé notre chiffre d'affaires en un an ! Il y a de plus en plus d’utilisateurs qui partagent leurs frais de véhicule, notamment avec l'essor du matché de seconde main. Sachant que la spécificité de Cocolis est de répondre à une problématique bien précise, celle du transport des objets lourds, atypiques, volumineux, qui ne passent pas par la Poste.

Notre base d'utilisateurs a fortement grandi et aujourd'hui, on a un peu plus de 400.000 personnes de toute la France qui sont inscrites sur la plateforme de Cocolis.

Vous ne travaillez pas seulement avec des particuliers, vous travaillez aussi avec d'autres sociétés, d'autres entreprises ?

Nous avons développé des solutions pour les professionnels, depuis une petite année maintenant. Nous travaillons déjà avec plus de 7500 professionnels, essentiellement des acteurs de l'économie circulaire, des brocanteurs, des vide-greniers, des associations, des artistes, mais également avec des commerçants et des market place.

Vous avez des noms pour illustrer ?

Nous travaillons avec des marques comme La Redoute, PicWic Toys ou Orchestra. Sans oublier différentes ressourceries, qui ont besoin de solutions logistiques.

Cocolis vient de réussir une levée de fonds de 2,8 millions d'euros. C'est une grosse somme d'argent, mais ça va servir à quoi ?

Cette levée de fonds va nous permettre de continuer à investir dans notre outil technologique. Il y a beaucoup d'investissement sur le produit, sur le développement d'applications. L'idée, c'est vraiment de devenir l'un des leaders sur ce marché et donc de recruter des commerciaux pour faire connaître notre solution et travailler avec toujours plus d'expéditeurs professionnels.

Ensuite, le dernier aspect, ça va être de communiquer davantage et de faire connaître cette solution au plus grand nombre. Pour ça, nous avons prévu un plan de recrutement d'une trentaine de personnes sur les deux années à venir.

Nous avons prévu un plan de recrutement d'une trentaine de personnes sur les deux années à venir." Julien Lardé, l'un des co-fondateurs de Cocolis.

Avec cette perspective de développement, allez-vous garder le siège de l'entreprise à Dijon en 2022 ?

Bien sûr ! Nous nous sentons bien à Dijon, dans une ville très agréable. Au niveau des recrutements, nous avons déjà repéré pas mal de bons candidats. La Bourgogne est une région qui est assez centrale et en pleine croissance. Sur le plan économique, c'est une très bonne situation d'être implanté ici !

Et si vous êtes intéressé pour postuler dans cette start-up dijonnaise, vous pouvez vous renseigner dans les locaux de Cocoli au _67 rue des Godrans_, près des Halles de Dijon. L'un des objectifs de Cocolis est d'arriver à un million d'utilisateur sur la plate-forme d'ici la fin de l'année 2023.