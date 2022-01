CPAM du Loiret : les espaces libre-service à nouveau fermés en raison du Covid

L'Assurance-maladie change à nouveau ses conditions d'accueil du public dans le Loiret : l'accueil ne se fait plus que sur rendez-vous, pris au préalable via le site internet ameli.fr ou en appelant le 36-46. Cette règle s'applique aux différents sites d'accueil de la CPAM dans le département (Orléans place de Gaulle, Orléans avenue de la Bolière à la Source, Gien, Montargis et Pithiviers).

Les bornes en libre-service de nouveau fermées

Les bornes libre-service, qui avaient rouvert en septembre dernier après de très longs mois d'interruption, sont donc de nouveau fermés au public. Un espace et des outils utilisés environ par 1 000 personnes, chaque semaine, dans le Loiret pour des actes simples (consultation des remboursements, récupération d'une attestation de droits, transmission d'un changement d'adresse, etc.)

Des pancartes ont été installées devant les sites de la CPAM du Loiret pour indiquer ces nouvelles règles d'accueil © Radio France - François Guéroult

"C'est évidemment une gêne pour certains usagers, reconnaît Catherine Pelletier, la directrice de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret, car ces bornes sont utilisées par des assurés qui ne sont pas à l'aise avec le numérique ou qui sont carrément dépourvus de tout outil numérique. Mais nous sommes contraints de nous adapter à la situation sanitaire, or ces espaces libre-service génèrent des flux d'entrée et les gens touchent les matériels mis à leur disposition, cela peut être une source de contamination."

L'assurance-maladie très mobilisée depuis le début de l'épidémie

"Il est indispensable d'avoir une démarche pour protéger à la fois les usagers et nos salariés, insiste Catherine Pelletier. On connaît la vitesse de propagation du virus actuellement, et il faut aussi se rappeler que l'Assurance-maladie est aujourd'hui très fortement mobilisée : mobilisée sur le remboursement des soins de santé, mobilisée sur le paiement des indemnités d'arrêt de travail, mobilisée sur le contact-tracing - il nous faut donc protéger le plus possible nos salariés."

La Caisse primaire d'assurance-maladie du Loiret espère bien sûr pouvoir rouvrir ses espaces libre-service au plus vite. Dès que la situation sanitaire le permettra...