Fin des aides aux entreprises: le président de la CPME de la Somme craint de nombreuses faillites

"Pour certaines professions comme les professions de nuit, il faudra toujours maintenir des aides. Les gouvernement a prévu un certains nombre de choses comme la prolongation du Prêt Garanti par l'Etat (PGE) jusqu'au 31 décembre. Mais pour le fonds de solidarité qui est la mesure phare du dispositif de soutien aux entreprises, il s'arrête après cet été". "Je crains qu'il y ait malheureusement beaucoup de disparitions d'entreprises. On risque d'avoir un pic de faillites en fin d'année si les bonnes mesures ne sont pas prises", précise Sébastien Horemans.

"Les TPE-PME dans la Somme ont survécu, mais c'est très important de les accompagner au delà du 31 août. Il y a des entreprises qui me disent qu'elles auront du mal à suivre sans les aides. C'est le cas par exemple des traiteurs qui vont devoir rembourser des charges sociales qui n'ont pas été payés pendant la période Covid et le PGE. Sans aide ils disparaîtront. Nous avons fait un courrier au ministère de l'économie en ce sens. Depuis le début de la crise à la CPME de la Somme il y a une cellule disponible tous les jours et qui répond à toutes les problématiques des entreprises, qu'elle soit adhérente ou non."

"Les entreprises qui auraient des difficultés après le mois d'août peuvent toujours nous appeler."