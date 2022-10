"On craint les fraudes" : grève des inspecteurs poitevins du permis contre les attestations provisoires

"C'est impensable", réagit Yann Beauvallet, délégué départemental du SNICA-FO dans les Deux-Sèvres, à l'annonce des pistes étudiées par le gouvernement face aux délais à rallonge pour passer l'examen. Le ministère de l'Intérieur réfléchit à autoriser les auto-écoles à délivrer des attestations pour les élèves en fin de formation, pour qu'ils puissent conduire avant d'être reçus. "Pour nous, c'est ouvrir la porte à beaucoup de fraudes et c'est pour cela que l'on fait grève ce lundi 3 octobre", explique l'inspecteur deux-sévriens. Fraudes qui selon lui, seraient déjà monnaie courante depuis la mise en place du passage du code de la route chez des opérateurs privés ou la Poste. "Il y a des complicités, des usurpations d'identité", raconte-t-il, reconnaissant toutefois ne pas disposer de chiffres officiels sur ce point. "Ca se ressent aussi par de moins bons taux de réussite à l'examen final, on est passé de 70% de taux de réussite à 50%. Et globalement, déplore-t-il, il y a une baisse du niveau de connaissance des élèves."