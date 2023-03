Cranves-Sales : des chefs d'entreprises bloquent la RD 907 pour dénoncer les caravanes sur leurs parkings

Plusieurs chefs d'entreprise en colère avaient mis des barrières sur la RD 907 durant deux heures entre Bonne et Annemasse ce jeudi matin pour contraindre les automobilistes à faire un détour et passer devant leurs parkings occupés par des caravanes de gens du voyages.

Ces artisans, chefs d'entreprise dénoncent une situation récurrente, tout au long de l'année désormais avec certaines familles installées sur les secteurs du Genevois et du Chablais et qui vont de parking en parking, privés ou publics, au fil des expulsions. Ils dénoncent des branchements illégaux sur des bornes électriques, le nettoyage qu'ils doivent entreprendre une fois les caravanes parties. Et surtout les délais trop longs en justice pour obtenir leur expulsion.

Les chefs d'entreprise ont montré ce matin l'état de leurs parkings après le départ des familles installées illégalement. © Radio France - Marie Ameline

En septembre dernier, une cinquantaine d'élus locaux avaient manifesté à Juvigny près de Ville-la-Grand pour les mêmes raisons. Depuis la loi Besson de 1990, les communes de plus de 5 000 habitants doivent prévoir des terrains pour les gens du voyage. Les communes du nord de la Haute-Savoie ont connu une forte croissance de population ces dernières années et ne respectent pas toutes cette loi.