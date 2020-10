Création d’un nouvel établissement thermal à Santenay : ouverture prévue au printemps 2021

Cela faisait plus de vingt ans que la France n’avait pas connu d’ouverture d’un établissement thermal. C’est au coeur des vignes classées « Climats du vignoble de Bourgogne » par l’Unesco, que ValVital va implanter au printemps prochain son 11ème établissement thermal

Pourquoi un établissement thermal à Santenay ?

Santenay, petit village de 1000 habitants, dispose d'une source thermale et ses eaux, les plus lithinées d’Europe, sont réputées bienfaisantes pour la santé. L’eau de Santenay possède de nombreuses vertus pour les affections rhumatismales, les affections digestives et métaboliques.

Forte de l’agrément ministériel, ValVital proposera un large choix de cures rhumatologiques, pour l’arthrose, la lombalgie chronique, la polyarthrite rhumatoïde, et pour les séquelles de traumatismes ostéoarticulaires.

Les affections digestives et métaboliques seront également traitées comme les troubles digestifs fonctionnels, colopathies, diabète….

Que proposera cet établissement thermal ?

L’établissement thermal réunira à la fois un « espace thermal médical » pour les cures conventionnées, un « espace bien-être » avec un spa thermal et un « espace hébergement » avec une résidence pour les curistes et pour les voyageurs en quête d’une résidence avec un spa intégré.

Sur plus de 2 300 m², avec une architecture ouverte sur la nature, ValVital a conçu un espace réservé aux cures conventionnées de 18 jours ou pour les cures santé de 6 ou 12 jours. La piscine panoramique de 150 m² possède une vue sur la nature environnante. Le bâtiment abrite également un espace bien-être comportant un caldarium, un sauna, un hammam et une grotte musicale, propose des soins d’hydrothérapie et de modelages. Une salle de repos permet de profiter d’instants de zénitude. Les thermes seront ouverts de mai à novembre.

Les thermes proposeront une piscine

Quel accueil pour les curistes ?

Afin d’accueillir les curistes, 49 appartements d’une surface de 21 à 33 m² et une suite de 63m² ont été créés. Toutes les chambres sont équipées d’une kitchenette pour les longs séjours. Par ailleurs, une grande salle de restauration permet de prendre son petit-déjeuner. L’espace comprend également une salle de conférence et une tisanerie. Enfin, un parking privé permet de garer son véhicule en toute sécurité le temps du séjour.

Une chambre du nouvel établissement thermal

Pour financer ce projet qui a nécessité un investissement de 12,8 M€, la Banque des Territoires a mobilisé 1,4 M€ en fonds propres aux côtés de Valvital qui a investi le même montant. La ville de Santenay finance à hauteur de 3 M€ l’équipement du centre thermal qui réintégrera son patrimoine à l’issue de la délégation de service public. La Région Bourgogne-Franche-Comté a contribué quant à elle à hauteur de 1 M€. Le projet est également soutenu par un pôle bancaire (6 M€) qui réunit la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté, LCL et la Société Générale.