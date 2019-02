Création d'une police municipale pluri-communale dans le Val de Seudre

D'ici le mois de septembre prochain, une police municipale pluri-communale sera mise en place dans six communes du Val de Seudre : Saujon, Sablonceaux, Corne-Ecluse, l'Eguille-sur-Seudre, Nancras et Le Chay. Une première dans le département de la Charente-Maritime.

Saujon, France

D'ici le mois de septembre prochain, une police municipale pluri-communale sera mise en place dans six communes du Val de Seudre : Saujon, Sablonceaux, Corne-Ecluse, l'Eguille-sur-Seudre, Nancras et Le Chay. Baptisée police de Saujon- Val de Seudre, six agents couvriront un bassin de vie de 12 000 habitants vaste de 78 mètres carrés. Pour l’heure, seule Saujon dispose d'une police municipale. En plus de ses quatre agents, deux agents supplémentaires vont ainsi être recrutés.

Des moyens mutualisés pour mieux répondre aux évolutions du territoire

Jusqu'ici, la commune de Sablonceaux ne disposait pas d'agent de police municipale. Pour sa maire, Lysiane Gougnon, le quotidien est ainsi rythmé par les petites infractions et incivilités à gérer.

On n'a pas de grosse délinquance mais des petits sujets qui occupent beaucoup un maire : les conflits de voisinage, les problèmes de stationnement ou encore les dépôts sauvages, explique Lysiane Gougnon.

Les six maires réunis autour du chef de la Police Municipale de Saujon pour signer la création de la police pluri-communale. © Radio France - Julie Pacaud

Un projet mutualisé, unique dans le département et pensé depuis quatre ans par le chef de police municipale Cyrille Bradu. Selon lui, "les maires ont des besoins car leur population fait remonter des difficultés. On est sur des territoires de plus en plus urbanisés, en deuxième voire troisième couronne de Royan.

"Des lotissements se construisent. Cet apport de population nouvelle génère des problèmes de proximité ou de voisinage." Autre sujet de préoccupation pour les maires, les divagations d'animaux ou encore les questions d'urbanisme. Alors pour la maire de Sablonceaux, cette nouvelle police est plus que bienvenue : "ces agents de police sauront répondre tout de suite et auront aussi une meilleure connaissance des réglementations," explique Lysiane Gougnon. Ce projet représente un budget important pour la commune : près de 30 000 euros par an.