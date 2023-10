Création de 200 postes à Saint-Nazaire avec l'arrivée de la mutuelle Génération

"Implantée historiquement à Quimper où travaillent actuellement près de 750 salariés, Génération a choisi en parallèle de s’implanter à Saint-Nazaire pour poursuivre la croissance de son activité", indique le gestionnaire dans son communiqué. Le site de Quimper était saturé, et Saint-Nazaire cochait visiblement toutes les cases.

Pour le maire de la ville, David Samzun, c'est "une bonne nouvelle pour notre bassin d’emploi. Elle vient renforcer sa diversification et ouvre la palette des métiers disponibles". En substance, Génération permet d'équilibrer un peu plus les secteurs d'activités, de mettre un peu plus de tertiaire dans un bassin d'emploi qui reste à dominante industrielle.

Un peu plus de tertiaire

"Une excellente nouvelle pour l’emploi tertiaire sur le bassin nazairien(..) et illustration qu’une industrie forte sur le territoire joue un rôle de locomotive" se réjouit pour sa part Yann Trichard, président de la CCI Nantes St-Nazaire.

Les premiers recrutements vont commencer ces prochaines semaines. 200 emplois à la clé sur trois ans. Il s'agit de postes de gestionnaires de santé à temps plein avec peu ou pas de diplôme, peu ou pas d'expérience, les futurs salariés seront formés en interne. Toutes les personnes intéressées peuvent venir consulter les offres d’emploi sur le site internet www.generation.fr , rubrique « Rejoignez-nous » et postuler directement depuis ce site.

Génération doit ouvrir ses bureaux à Saint-Nazaire en début d'année 2024.

Génération est un poids lourd sur le marché français de la protection sociale avec plus de 2,2 millions d’adhérents et 1,3 Mds € de remboursement de frais de Santé et de Prévoyance en 2022.