Création et reprise d'entreprises : les agences Pôle emploi du Berry sur le pont

Mille six cent cinquante personnes inscrites à Pôle emploi dans l'Indre et le Cher figurent dans la catégorie créateurs ou repreneurs d'entreprise. Elles ne sont plus considérées comme à la recherche d'un emploi mais peuvent continuer à bénéficier de leurs droits, ce qui leur permet démarrer plus sereinement leur nouvelle activité. "Si elles ont besoin d'un petit capital, elles ont également la possibilité de toucher en deux fois 60 % de leurs droits restants", précise Patricia Mourguet, chargée de relation entreprises à la direction territoriale Berry de Pôle emploi.

La semaine Re'start dédiée à la création et reprise d'entreprises organisée par Pôle emploi du 25 au 29 septembre et même un peu au-delà a notamment pour vocation de mieux faire connaître les outils et les aides financières dont peuvent bénéficier des demandeurs d'emploi tentés par l'entrepreneuriat. "Nous avons des demandeurs d'emploi qui ont des projets auxquels ils ont rêvé toute leur vie ou vers lesquels ils se tournent en opportunité et dans l'offre de services que nous proposons aux demandeurs d'emploi il y a cet accompagnement vers la définition du projet et sa mise en œuvre et nous pouvons les orienter vers les formations délivrées par la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie", explique Patricia Mourguet.

Forums et ateliers

Dans le Cher, à Bourges, Vierzon, Saint-Amand Montrond et Aubigny, et dans l'Indre à Châteauroux, Issoudun et Argenton-sur-Creuse, les agences Pôle emploi organisent jusqu'au 3 octobre des temps de rencontres et des ateliers avec des acteurs locaux comme l'ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique). Mercredi 27 septembre à Bourges est par exemple proposé un atelier autour d'un jeu d'analyse financière avec la Banque de France. L'ensemble de ces rendez-vous qui sont ouverts à tous et pas seulement aux demandeurs d'emploi sont à retrouver sur le site mesevenementsemploi .