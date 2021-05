Crèches, cantines, garderies perturbées : pourquoi les agents territoriaux de la ville de Rouen sont en grève

Depuis ce mardi matin, les 2000 agents territoriaux de la ville de Rouen sont invités à faire grève. Des feux de palettes ont été allumés devant les centres techniques de la ville pour empêcher les véhicules de nettoyage de sortir, la cantine et la garderie n'ont pas été assurées dans certaines écoles, et les grévistes de tous les services concernés se sont donnés rendez-vous à l'hôtel de ville. L'appel a été lancé par une intersyndicale CGT-FO-SUD contre l’application prochaine de la loi de transformation de la fonction publique. A partir du premier janvier 2022, les agents de la ville devront travailler 1607 heures par an, contre 1568 heures aujourd'hui. "C'est un acquis social qui date des années 70" explique Julien Galant, le secrétaire général de la CGT de la ville de Rouen. Un acquis qui compense des salaires qui ne progressent plus depuis 10 ans, plaide Cédric Largillet, de Force Ouvrière.

Quand on rentre dans la fonction publique, on gagne moins que le SMIC - Cédric Largillet, délégué FO

L'application de cette loi va faire perdre 5 jours de congés et une journée de RTT aux agents. "Nous devrons appliquer la loi" explique Matthieu de Montchalin, l'adjoint au maire en charge de affaires générales. "Les collectivités qui ont pensé qu'elles n'avaient pas besoin d'appliquer la loi ont été rattrapée soit par le tribunal administratif soit par le préfet". Un comité technique sur la nouvelle organisation du travail doit avoir lieu le 14 juin prochain. Les modalités de l'application de cette loi vont être proposées aux agents. Ils pourraient notamment choisir leur cycle de travail, leurs jours de RTT, par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les grévistes maintiennent néanmoins leur mot d'ordre "Non au vol de nos congés !". Le préavis de grève court jusqu'à la fin du mois et il est reconductible. Une grève qui risque de perturber durablement le fonctionnement des services municipaux et notamment les crèches, les services de restauration scolaire et les accueils périscolaires. Vous trouverez les informations pour la journée de jeudi 27 mai, sur le site de la ville de Rouen.