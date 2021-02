Crèches en grève : "Une réforme au détriment de l'enfant" dénonce la CGT de Saint-Étienne

Avant la manif de 11h place de l’Hôtel de Ville et alors qu'une pétition tourne sur les réseaux sociaux, Christelle Jourjon, la déléguée CGT du personnel des crèches de la ville de Saint-Étienne, était sur France Bleu ce matin.

France Bleu Saint-Etienne Loire : la réforme prévoit d'augmenter les places en crèches. Les parents qui nous écoutent et qui ont du mal à trouver une place vont être contents. Pas vous ?

Christelle Jourjon : C'est une réforme qui va passer ordonnance, sans débat au Parlement. En tant que professionnel de la petite enfance, on a le sentiment de ne pas être entendu. On attendait beaucoup de cette réforme pour le bien être des enfants et on est plus basé sur le chiffre. L'enfant passe au second plan.

Invitée : Christelle Jourjon, déléguée CGT du personnel des crèches de la ville de Saint-Etienne Copier

Plus d'enfants pour autant de personnels, c'est moins d'espace pour les activités ?

On sait que les enfants ont besoin de repères et de moments privilégiés avec l'adulte. Plus on augmente le nombre d'enfants moins il y aura de moments individuels. Ce sera au détriment de l'enfant, pour une augmentation de places. Encore plus dans ce contexte : qui dit plus d'enfants dit plus de désinfections. Qui dit plus de désinfections dit moins de temps avec les enfants. Au lieu d'essayer de toujours pousser les murs et de faire rentrer le plus d'enfants possible, il faut des ouvertures de structures, ce serait plus judicieux.

Il y aura ce matin des crèches fermées ?

3 crèches sont fermées. Une seule fonctionne normalement et les 7 dernières partiellement, avec un ou deux services fermés. Rien n'a avancé depuis la grève d'il y a deux mois.