Crèches surbookées, personnel surmené, enfants sacrifiés : la colère des professionnels de la petite enfance

Département Mayenne, France

A côté des drapeaux de la CGT et de FO, ces auxiliaires de puériculture portent haut une banderole sur laquelle on lit "crèches surbookées, personnel surmené, enfants sacrifiés". Romane Auger est éducatrice jeunes enfants et une des militantes du collectif "Pas de bébés à la consigne !" : "diminuer le taux d'encadrement, diminuer le nombre de m2 par enfant et pas d'encadrement supplémentaire. Chez nous, on accueille 80 familles pour 25 professionnels. Des professionnels déjà fatigués par leurs conditions actuelles de travail. Avec la réforme annoncé, on ne pourra pas travailler jusqu'à 60 ans, ce n'est pas possible" se désole-t-elle.

Le gouvernement veut faire du remplissage au détriment de la qualité. On ne fait pas de l'élevage dénonce une de ses collègues : "on est là pour le bien de vos enfants. Si ça passe, la qualité d'accueil de vos enfants ne sera plus la même".

La première mouture du texte prévoit notamment le passage de la capacité maximale des micro-crèches de 10 à 12 enfants et des dérogations possibles aux 7 m2 de surface minimale par enfant à 5,5 m2. Le gouvernement doit prochainement rendre publiques ses décisions.