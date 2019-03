Crédit immobilier et assurance emprunteur plus chers pour les femmes

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes vendredi, le comparateur d'assurance Magnolia.fr a comparé les conditions d'emprunt immobilier et d'assurance pour les hommes et les femmes à partir des 5.532 dossiers qu'il a traités l'an dernier. Il en ressort de fortes différences.

Les femmes payent plus cher leur crédit immobilier que les hommes

Pour mesurer les différences hommes-femmes à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le comparateur n'a retenu que les 1.746 dossiers émanant de personnes seules et a laissé de côté les dossiers de couples.

Premier constat : 68 % de ceux qui souscrivent une assurance emprunteur pour leur crédit immobilier sont des hommes. Cet écart tient au fait que les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes et qu'à poste et à expérience équivalents, leur rémunération est plus faible de 12,8%.

Des crédits plus cher et plus longs

En toute logique, les femmes empruntent moins pour se loger. Le montant moyen de leur emprunt est de 165.674 euros contre 174.337 euros pour les hommes, soit une différence de 11%.

L'enquête constate aussi des disparités dans les taux de crédit qui sont plus bas (1,6%) pour les hommes que pour les femmes (1,76%), sans trouver d'explication. Qui plus est les femmes sont endettées pour plus longtemps, 211 mois en moyenne alors que les crédits accordés aux hommes durent en moyenne 190 mois.

Autant de différences que le comparateur explique par la situation professionnelle des femmes. Elles bénéficient moins souvent que les hommes du statut de cadre, statut qui permet de bénéficier de taux d'intérêt plus avantageux.